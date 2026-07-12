Michał Wiśniewski zabronił Poli mówić publicznie o ich rozwodzie? "Trudno być dzielną"

Pola Wiśniewska nie może mówić o związku z Michałem

Pola Wiśniewska dostaje wiele wsparcia od internautów, którzy stanęli po jej stronie po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim. Ich małżeństwo nie zakończyło się pokojowo. Lider Ich Troje ostatnio był przerażony, że jego była partnerka przyniosła do sądu aż 700 stron materiału dowodowego. Pola zamierza jednak walczyć o swoje i dobro dzieci. Ostatnio otworzyła się w odpowiedziach na Instagramie. Wygląda na to, że nie może zdradzać szczegółów o małżeństwie z piosenkarzem. "Przypuszczam, że ani on ani Ty nie możecie mówić o tym, co było w waszym małżeństwie, ale tylko mogę sobie wyobrazić, co tam się działo" - napisała jedna z internautek. Pola Wiśniewska odpowiedziała jej twierdząco: "nie możemy".

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Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony

Pola Wiśniewska: "wiem, że będzie lepiej"

Pola Wiśniewska nie ukrywa, że rozwód wiele ją kosztuje. W odpowiedziach do komentarzy fanów przyznała, że ostatnie tygodnie nie są dla niej łatwe. "Różnie jest. Przeważnie słabo, ale kiedyś to się skończy". Podkreśliła, że liczy na poprawę nastroju po zakończeniu procesu rozwodowego. "Ciężko jest, ale wiem, że będzie lepiej" - napisała na Instagramie. "Trudno być dzielną. Dziękuję za słowa wsparcia" - dodała.

Pola Wiśniewska potwierdziła związek Michała i Mandaryny?

W komentarzach na Instagramie Poli Wiśniewskiej można znaleźć też inną interesującą wypowiedź. Wygląda na to, że ponowny związek Michała Wiśniewskiego i Mandaryny to prawda! Pola potwierdziła to w odpowiedzi na komentarz jednej z internautek. "Wczoraj Michał powiedział na imprezie mojemu przyjacielowi, że wraca do Mandaryny" - napisała użytkowniczka. "Wiem o tym już od stycznia" - odpisała Pola.