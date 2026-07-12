"Taniec z Gwiazdami". Polsat potwierdza udział popularnej aktorki! Na to ogłoszenie czekaliśmy od tygodni

Izabela Kuna uczestniczką "Tańca z gwiazdami"

Plotki się potwierdziły! Jak już pisaliśmy na SE.pl, Izabela Kuna będzie uczestniczką jesiennego sezonu programu "Taniec z Gwiazdami". Teraz informacja została potwierdzona przez Polsat. - Izabela Kuna podejmuje kolejne wyzwanie i już wkrótce wkroczy na parkiet "Tańca z Gwiazdami"! Wybitna aktorka filmowa i teatralna, znana z takich produkcji jak "Lejdis", "Wołyń", "33 sceny z życia", "Klara" czy "Teściowie". Artystka, która od lat zachwyca widzów swoimi kreacjami, jest także autorką książek "Klara" oraz "Klara jedzie na pogrzeb". Tej jesieni zobaczycie Izabelę w zupełnie nowej, tanecznej odsłonie. Witamy w rodzinie "Tańca z Gwiazdami"! - czytamy na Instagramie programu.

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Taniec z gwiazdami

"Taniec z Gwiazdami" wraca ze zmianami

Fani programu "Taniec z Gwiazdami" czekają na ogłoszenie nie tylko nowych uczestników. Wiemy, że nadchodzący sezon będzie nieco inny niż poprzednie, ponieważ czeka nas ważna zmiana w składzie jurorskim. Polsat ogłosił, że z tanecznym show żegna się Ewa Kasprzyk. Nie wiadomo jeszcze, kto zajmie jej miejsce, ale nie ma wątpliwości, że we wrześniu Polsat włączy wiele osób, które będą ciekawe, jak poradzi sobie następczyni lub następca aktorki.

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"Taniec z Gwiazdami" - kto wystąpi w 19. edycji w Polsacie?

Aktualna lista uczestników jesiennego "Tańca z Gwiazdami" wygląda następująco: