"Taniec z Gwiazdami". Polsat potwierdza udział popularnej aktorki! Na to ogłoszenie czekaliśmy od tygodni

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-12 11:13

Izabela Kuna weźmie udział w 19. edycji polsatowskiego "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Występ aktorki został potwierdzony w niedzielę, 12 lipca 2026 w programie "Halo tu Polsat". O jej udziale możliwym udziale mówiono od dawna. Informowaliśmy o tym także w "Super Expressie".

Izabela Kuna uczestniczką "Tańca z gwiazdami"

Plotki się potwierdziły! Jak już pisaliśmy na SE.pl, Izabela Kuna będzie uczestniczką jesiennego sezonu programu "Taniec z Gwiazdami". Teraz informacja została potwierdzona przez Polsat. - Izabela Kuna podejmuje kolejne wyzwanie i już wkrótce wkroczy na parkiet "Tańca z Gwiazdami"! Wybitna aktorka filmowa i teatralna, znana z takich produkcji jak "Lejdis", "Wołyń", "33 sceny z życia", "Klara" czy "Teściowie". Artystka, która od lat zachwyca widzów swoimi kreacjami, jest także autorką książek "Klara" oraz "Klara jedzie na pogrzeb". Tej jesieni zobaczycie Izabelę w zupełnie nowej, tanecznej odsłonie. Witamy w rodzinie "Tańca z Gwiazdami"! - czytamy na Instagramie programu.

ZOBACZ TAKŻE: Miało go nie być w "Tańcu z Gwiazdami", a jednak! Jacek Jeschke wraca, ale nie jako tancerz. Co będzie robił?

Taniec z gwiazdami

"Taniec z Gwiazdami" wraca ze zmianami

Fani programu "Taniec z Gwiazdami" czekają na ogłoszenie nie tylko nowych uczestników. Wiemy, że nadchodzący sezon będzie nieco inny niż poprzednie, ponieważ czeka nas ważna zmiana w składzie jurorskim. Polsat ogłosił, że z tanecznym show żegna się Ewa Kasprzyk. Nie wiadomo jeszcze, kto zajmie jej miejsce, ale nie ma wątpliwości, że we wrześniu Polsat włączy wiele osób, które będą ciekawe, jak poradzi sobie następczyni lub następca aktorki. 

ZOBACZ TAKŻE: Andrzej Rosiewicz NIE WYSTĄPI w "Tańcu z Gwiazdami"?! Szokujące wieści jeszcze przed startem treningów

Izabela Kuna, Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami
Galeria zdjęć 20

"Taniec z Gwiazdami" - kto wystąpi w 19. edycji w Polsacie?

Aktualna lista uczestników jesiennego "Tańca z Gwiazdami" wygląda następująco:

  • Matteo Brunetti
  • Helena Englert
  • Piotr "Guma" Gumulec
  • Krzysztof Kwiatkowski 
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska
  • Izabela Kuna
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZABELA KUNA
TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT