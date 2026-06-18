Izabela Kuna wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! Latami się przed tym wzbraniała. Dlaczego zmieniła zdanie?

"Taniec z Gwiazdami": Trwają prace nad nowym sezonem

"Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Na polskich ekranach zadebiutował wiosną 2005 roku. Od tamtej pory przeszedł kilka sporych zmian. Największą było przeniesienie formatu z TVN-u do Polsatu, gdzie emitowany jest pod nazwą "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Producenci dwoją się i troją, żeby przyciągnąć przed ekrany jak największą publiczność. Od kilku edycji zapraszają do udziału gwiazdy sieci. Był to doskonały ruch. Ilość oddawanych głosów wystrzeliła w górę, a influencerzy przyciągnęli nową publiczność i przejęli podium. Maria Jeleniewska (24 l.), królowa polskiego TikToka, zwyciężyła w 16. edycji show. W kolejnej triumfował Mikołaj "Bagi" Bagiński (24 l.). Drugie miejsce w swoim sezonie zajęła Julia Żugaj (25 l.), a Julia "Maffashion" Kuczyńska (38 l.) uplasowała się na trzecim miejscu.

Polsat nie zapomniał też o bardziej "klasycznych" gwiazdach. Niedawno zakończony sezon był pod tym względem bardzo udany. Na parkiecie pojawili się m.in. Magdalena Boczarska (47 l.), Paulina Gałązka (36 l.), Emilia Komarnicka (40 l.), Kamil Nożyński (42 l.) czy Sebastian Fabijański (39 l.).

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Izabela Kuna pierwszą uczestniczką "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" 19

O część uczestników produkcja zabiegała od dawna. Po wielu latach "kuszenia" do udziału w tanecznym show miała zdecydować się jedna z największych gwiazd polskiego kina - Izabela Kuna (55 l.). To właśnie ona ma być pierwszą uczestniczką dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Jak udało się ustalić dziennikarzom Plejady, producenci programu od dawna o nią zabiegali. Jednak do tej pory nie pozwalał jej na to napięty harmonogram.

Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i nareszcie się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt - przekazała portalowi osoba z ekipy "Tańca z Gwiazdami".

Izabela Kuna w ostatnich latach przeżywa renesans aktorskiej kariery. Niedawno można było ją zobaczyć w trzeciej części hitowej serii "Teściowie".

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