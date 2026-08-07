Hydraulicy z Grecji pokazali mi, aby rozsypywać ten proszek wokół toalety. Nic tak dobrze, że zadziało na ten uporczywy problem. Rozsyp to wokół muszli klozetowej

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-07 13:19

Niektóre porady, jakie możemy usłyszeć za granicą wywołują śmiech i zdziwienie. Często jednak okazuje się, że mogą być bardzo przydatne i zaskakująco skuteczne. Tak jest tez z trikiem, który poznałam w Grecji. Tamtejsi hydraulicy powiedzieli mi, aby rozsypała ten proszek wokół muszli klozetowej. Brzmi irracjonalnie, ale to działa. Zrób to samo, a pozbędziesz się uciążliwego problemu z toaletą.

Czysta, biała toaleta w łazience z zielonymi kafelkami. O trikach greckich hydraulików na czystość przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Uciążliwy zapach i wilgoć wokół toalety to problem, z którym zmaga się wiele domów, zwłaszcza w upalne dni.
  • Greccy hydraulicy zdradzają genialny trik, wykorzystujący popularny, domowy proszek do neutralizacji zapachów i pochłaniania wilgoci.
  • Sprawdź, jak prosta metoda nie tylko odświeży Twoją łazienkę, ale także pomoże w czyszczeniu trudnych zakamarków!

Rozsyp ten proszek wokół muszli klozetowej. Grecki sposób, który ułatwi życie

Muszla klozetowa to szczególne miejsce w naszym domu. Bez wątpienie jest niezbędne, ale wymaga także zachowania wyjątkowej czystości. Bakterie oraz drobnoustroje z toalety mogą transferować na inne przedmioty w naszej łazience, a także na naszą skórę. Duża ilość zarazków, a także woda i inne osady sprawiają, że doczyszczenie muszli klozetowej nie jest łatwe. Dodatkowo często zaczyna ulatniać się z niej nieprzyjemny zapach. Jest od szczególnie dokuczliwy latem, gdy wysokie temperatury wzmacniają brzydkie aromaty. Jeżeli w Twojej łazience pojawił się brzydki zapach z toalety to zawsze sprawdź, czy to nie problem z kanalizacją lub niewłaściwym sprzątaniem. Często to właśnie bakterie odpowiadają za tego rodzaju fetor. 

Kolejnym, często spotykanym, problemem w toalecie jest wilgoć. Połączenie bakterii oraz właśnie wysokiej wilgotności powietrza potrafi przynieść katastrofalne skutki i sprawić, że toaleta nie będzie higienicznie czysta. Greccy hydraulicy znaleźli na to sposób. Wystarczy, że wieczorem rozsypiesz sodę oczyszczoną wokół toalety. To domowy pochłaniacz wilgoci i brzydkich zapachów w jednym. Soda oczyszczona świetnie neutralizuje nieprzyjemne aromaty, a także pochłania wilgoć z powietrza. Wystarczy, że po kilku godzinach sprzątniesz rozsypaną sodę i gotowe. Różnica będzie zauważalna niemalże od razu. Dodatkowo soda oczyszczona może pomóc w czyszczenie silikonowych wypełnień między muszlą klozetową, a podłogą. Jest to miejsce, o którym często zapominamy podczas sprzątania, a zbiera się w nim wiele brudu. Łączenie toalety z podłogą, podobnie jak fugi między płytkami, może zacząć pleśnieć oraz żółknąć. Soda oczyszczona delikatnie wybieli tą przestrzeń, a także zadziała na nią antybakteryjnie. 

Pamiętaj, że soda oczyszczona niweluje brzydkie zapachy, ale nie likwiduje ich przyczyny. Jeżeli z muszli klozetowej unosi się brzydki zapach zawsze szukaj przyczyny. O skutecznych sposobach czyszczenia muszli klozetowej przeczytasz tutaj

Przeczytaj także:
Działa lepiej niż w reklamie. Brytyjscy hydraulicy tak czyszczą muszle klozetow…
Jak to wyczyścić?
Galeria zdjęć 9
Wymarzona łazienka Polaków | Webinar: Jak zaplanować niedużą łazienkę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE TOALETY
czyszczenie muszli klozetowej