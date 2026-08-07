Andrzej Morozowski nie zostanie pochowany na Powązkach. Spocznie obok legendy "13 posterunku"

Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego

Poznaliśmy szczegóły ostatniego pożegnania Andrzeja Morozowskiego. Znany dziennikarz i legenda stacji TVN zostanie pochowany w piątek, 14 sierpnia. Pierwszą część uroczystości stanowić będzie pożegnanie podczas uroczystości warszawskich Powązkach Wojskowych (ul. Powązkowska 43/45). Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.

Jak zapowiedzieli organizatorzy, uroczystości będą miały charakter otwarty i będą mogli w nich uczestniczyć wszyscy, którzy chcą pożegnać popularnego dziennikarza.

Z kolei później tego samego dnia odbędzie się prywatna ceremonia pochówku Andrzeja Morozowskiego. Będzie ona miała miejsce już nie na Powązkach, ale na ursynowskim cmentarzu w Pyrach (ul. Farbiarska 30). To tam spocznie jedna z ikon polskiego dziennikarstwa politycznego. Na tę część uroczystości wstępu nie będą miały - zgodnie z wolą najbliższych zmarłego - kamery i fotoreporterzy.

Nietypowe miejsce pochówku Andrzeja Morozowskiego

Wybór cmentarza w Pyrach może zaskakiwać, bo przełamuje on tendencję, zgodnie z którą osoby znane publiczne i gwiazdy chowane są na stołecznych Powązkach. Można przypuszczać, że za takim wyborem stoi miejsce zamieszkania zmarłego lub tradycja rodzinna.

Pyry to dawne podwarszawskie letnisko, które po II wojnie światowej zostało włączone do Warszawy i obecnie stanowi część dzielnicy Ursynów.

Co ciekawe, Morozowski nie będzie pierwszą gwiazdą pochowaną na tutejszym cmentarzu rzymskokatolickim. Na tej samej nekropolii znajdują się m.in. groby:

tragicznie zmarłych w wypadku samochodowym twórców popularnego programu popularno-naukowego z epoki PRL "Sonda" - Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński (zm. 1989)

(zm. 1989) tragicznie zmarła w wypadku samochodowym 20-letnia aktorka i modelka, a prywatnie córka Barbary Brylskiej, Barbara Kosmal (zm. 1993)

(zm. 1993) aktor, a prywatnie mąż Teresy Lipowskiej, Tomasz Zaliwski (zm. 2006)

(zm. 2006) aktor Marek Walczewski znany m.in. z kultowej roli Stępnia w "13 posterunku" (zm. 2009)

Andrzej Morozowski - kim był?

Andrzej Morozowski urodził się w 1957 roku w Warszawie. W trakcie wyborów kontraktowych w 1989 pełnił funkcję męża zaufania strony solidarnościowej, następnie był pracownikiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W III RP poświęcił się karierze dziennikarskiej - pracował w Radiu Zet, a współpracował także TVP i Polsatem; był wówczas m.in. korespondentem sejmowym.

Prawdziwy rozkwit jego kariery przypadł na okres współpracy z telewizją TVN24, w której pracował od początku jej istnienia w 2001 roku przez kolejne 25 lat.

Zasłynął m.in. jako współprowadzący (z Tomaszem Sekielskim) programu "Teraz my!" w latach 2005–2010. To właśnie na jego antenie ujawniono tzw. aferę taśmową z udziałem polityków PiS i posłanką Samoobrony Renatą Beger. Wraz ze swoim telewizyjnym partnerem był laureatem najważniejszych nagród medialnych w Polsce, m.in. Wiktora, Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego, Grand Press, Telekamer i MediaTora.

Od 2010 roku w TVN24 prowadził autorski program polityczny "Tak jest".

Dziennikarz ostatni raz pojawił się na wizji wiosną tego roku - ujawnił wówczas, że zmaga się z chorobą nowotworową. Niestety w jej wyniku zmarł 4 sierpnia.

Andrzej Morozowski nie żyje. Gwiazdy żegnają słynnego dziennikarza:

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