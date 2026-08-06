Chcą odwołać Trzaskowskiego. Zebrano już pierwsze podpisy pod wnioskiem o referendum

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-06 9:56

Akcja mająca na celu usunięcie Rafała Trzaskowskiego ze stanowiska prezydenta Warszawy za pomocą referendum wchodzi w kolejną fazę. Twórcy Stołecznej Operacji Referendalnej zgromadzili już 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy wciąż sporo brakuje. Prezydent stolicy unika komentowania tych działań.

Referendum ws. odwołania Trzaskowskiego coraz bliżej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w garniturze. O wniosku o referendum w jego sprawie przeczytasz na SE.
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Zwolennicy przeprowadzenia referendum, w którym Warszawiacy zadecydowaliby o przyszłości obecnego prezydenta, kontynuują swoje działania. Jak poinformowała Stołeczna Operacja Referendalna w rozmowie z Radiem Eska, udało się już zgromadzić 15 tysięcy podpisów poparcia.

Reporter Radia Eska rozmawiał z osobami, które zdecydowały się złożyć podpis pod petycją. „Chcę odwołać go za całokształt”, „To, co dzieje się na Ursynowie gdzie mieszkam, to jest jakaś porażka” - to tylko niektóre z argumentów, jakie usłyszał od mieszkańców stolicy.

Historia polskich miast zna przypadki skutecznego odwołania prezydentów w drodze referendum, czego przykładem mogą być Zabrze czy Kraków. Sam Rafał Trzaskowski nie kwapi się jednak do komentowania społecznej inicjatywy, której celem jest przedwczesne zakończenie jego urzędowania:

- Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą, przez ostatnie dni skupiałem się na 82. rocznicy powstania warszawskiego, oddawaniem kolejnych inwestycji, rozliczaniem tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach i oszczędzaniem pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej - skwitował prezydent Warszawy.

Ile głosów potrzeba, aby odwołać Rafała Trzaskowskiego?

Aby referendum mogło dojść do skutku, Stołeczna Operacja Referendalna musi przedłożyć dokument z 132 tysiącami podpisów. Ewentualne głosowanie będzie wiążące tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział około 460 tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców, a większość z nich opowie się za dymisją prezydenta.

Rafał Trzaskowski zasiada w fotelu prezydenta Warszawy od 2018 roku, kiedy to poparło go 505 187 wyborców. W ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku zapewnił sobie reelekcję, choć jego poparcie spadło do 444 006 głosów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej ma za sobą również dwa starty w wyborach na urząd Prezydenta RP. W obu przypadkach zdołał wejść do drugiej tury, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość rywali. W 2020 roku przegrał z ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą (10 018 263 głosów), a pięć lat później z Karolem Nawrockim (10 237 286 głosów).

Stolica była już świadkiem podobnej inicjatywy obywatelskiej. W 2013 roku odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zakończyło się ono jednak fiaskiem z powodu zbyt niskiej frekwencji - do urn poszło 343 732 mieszkańców (25,66%), podczas gdy próg ważności wynosił 389 430 głosów.

Współpraca: Olek Ruszkowski, Warszawa

Rafał Trzaskowski odpowiada na pytania dziennikarzy
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REFERENDUM
RAFAŁ TRZASKOWSKI