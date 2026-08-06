Pogoda dla Warszawy na 7-9 sierpnia

Początek weekendu w Warszawie upłynie pod znakiem wysokiej temperatury, ale niekoniecznie słonecznej pogody. Piątek, 7 sierpnia, będzie najcieplejszym dniem, z termometrami wskazującymi do 28 stopni Celsjusza. Niestety, niemal przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, a prognozy przewidują również niewielkie opady deszczu. Noc z piątku na sobotę będzie ciepła, z temperaturą około 18°C. Powieje lekki wiatr, osiągający prędkość do 3 m/s.

Sobota przyniesie dużą zmianę

W sobotę aura w stolicy zmieni się diametralnie. Przede wszystkim odczujemy ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do 24 stopni. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu. Jednak ta niższa temperatura zostanie zrekompensowana przez pogodę, ponieważ na niebie nie zobaczymy ani jednej chmury. Sobota zapowiada się bezchmurnie i bez opadów, co stworzy idealne warunki do aktywności na zewnątrz. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek, a noc przyniesie spadek temperatury do około 16 stopni.

Koniec weekendu znów z chmurami

Niedziela, 9 sierpnia, przyniesie kolejny zwrot. Temperatura znów wzrośnie i w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą przyjemne 27 stopni. Niestety, słońce ponownie schowa się za chmurami. Prognozy na ten dzień wskazują na pochmurną aurę, ale na szczęście obędzie się bez deszczu. To będzie też najspokojniejszy dzień pod względem wiatru, który osłabnie do około 1 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do 15 stopni Celsjusza.

Weekend w Warszawie. Co z planami na świeżym powietrzu?

Zmienna pogoda może wpłynąć na weekendowe plany. Piątkowe popołudnie, mimo że ciepłe, może nie być najlepszym momentem na plenerowe spotkania z powodu chmur i możliwości wystąpienia niewielkiego deszczu. Sobota, choć chłodniejsza, zapowiada się na najlepszy dzień weekendu dla miłośników słońca. To doskonała okazja na dłuższy spacer po parku, wycieczkę rowerową czy spotkanie w ogródku restauracyjnym. Z kolei niedziela, z wysoką temperaturą i brakiem opadów, również będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz, jednak tym razem bez towarzystwa słonecznych promieni.

Dane pogodowe: OpenWeather