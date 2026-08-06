Sierpniowe cięcie tui. Ogrodnicy wskazali termin, którego nie warto przekroczyć. Bez tego tuje mogą zacząć obumierać

Nadchodzi kluczowy termin pielęgnacji tui, który zdecyduje o ich bujnym wzroście i zdrowiu w przyszłym sezonie.

Sierpień to kluczowy moment na przycięcie iglaków, który nie tylko uformuje ich kształt, ale także zagęści pędy i ochroni przed chorobami.

Nie przegap tej szansy! Dowiedz się, jak wykonać ten zabieg, by uniknąć błędów i zapewnić tujom doskonałe przygotowanie do zimy.

Zbliża się ważny termin pielęgnacji tui. Zrób to, aby w kolejnym sezonie cieszyć się pięknymi iglakami

Żywopłot z tui w ogrodzie wymaga regularnych zabiegów pielęgnacyjnych. Aby tuje rosły gęsto i wysoko potrzebne jest regularnie nawożenie azotem, potasem oraz fosforem. Składniki te nie tylko wzmacniają układ korzeniowy i stymulują pędy do szybszego wzrostu, ale również wzmacniają odporność roślin na działanie warunków atmosferycznych. Jednak nie tylko samo nawożenie stanowi podstawę pielęgnacji tui. Tak samo ważne jest regularne przycinanie. Zabieg ten nie tylko pozwala uformować odpowiedni kształt i zagęszczenie krzewu, ale również sprawia, że lepiej rośnie. Wbrew pozorom, częste cięcie tui nie sprawi, że będą zbyt przerzedzone i niskie. Cięcie pobudza pędy do gęstszego i bardziej bujnego wzrostu. Dodatkowo zabieg ten pozwala na usunięcie starych i chorych pędów, co znacząco ogranicza ryzyko pojawienia się niebezpiecznych chorób grzybowych. Ogrodnicy wskazują, że popularne gatunku tui takie jak: Aureospicata, Aurescens czy Brabant wymagają regularnego cięcia pędów, nawet kilka razy w sezonie.

Kiedy przycina się tuje?

Kilkukrotne cięcie tui w jednym sezonie pozwala na dowolne formowanie kształtu krzewu, a także ogranicza przenoszenie się chorób. Profesjonaliści przekonują, że pierwsze cięcie w sezonie powinno odbywać się wczesną wiosną, w okolicy sierpnia. Wtedy to na tujach pojawiają się pierwsze pąki, ale sezon wegetacyjny nie jest jeszcze w szczycie. Drogim terminem cięcia tui jest właśnie sierpień. Niektórzy wskazują, że zabieg ten najlepiej wykonać do połowy miesiąca, czyli 15 sierpnia. Jeżeli tuje nie były przycinane wiosną to sierpniowe cięcie jest konieczne. Ogrodnicy wskazują, że tuje warto przycinać w określony sposób. Najlepiej, by cięte tuje miały kształt trapezu. Taka forma sprawi, że wszystkie pędy rośliny będą miały odpowiedni dostęp do światła słonecznego. Usuń suche i stare pędy, na których nie ma pąków. W tym czasie możesz również przyciąć tuje na wysokości. Dzięki temu krzew będzie rozrastał się na boki.

Pamiętaj, by nie przekładać terminu cięcia tui w nieskończoność. Jeżeli przytniesz tuje na jesieni to skutki mogą być fatalne. Pędy nie zdążą zdrewnieć przed zimą, a co za tym idzie cały krzew nie będzie odpowiednio przygotowany na nadchodzące warunki atmosferyczne. W skrajnych przypadkach tuje zaczną obumierać.

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