Legendarny reżyser z najbardziej osobistym filmem. "Gorzkie święta" zmierzają do polskich kin

Pedro Almodóvar i premiera "Gorzkich świąt"

Hiszpański twórca dał nam już takie kinowe perły jak „Wszystko o mojej matce”, „Ból i blask” oraz uznawany za jeden z najlepszych dreszczowców film „Skóra, w której żyję”, a niebawem pokaże widzom „Gorzkie święta”. To bardzo osobiste dzieło, w którym znajdziemy wszystko, za co cenimy tego reżysera, czyli pełnokrwiste postaci wymykające się prostym schematom, specyficzny, przewrotny humor, a także intensywne barwy i namiętność.

Fabuła hiszpańskiego filmu Gorzkie święta

Warto zaznaczyć, że „Gorzkie święta” są pierwszą od pięciu lat hiszpańskojęzyczną produkcją Almodóvara. Historia skupia się na czterdziestoletniej Elzie (w tej roli Bárbara Lennie), która po stracie matki rzuca się w wir pracy i nie daje sobie czasu na żałobę. Punktem zwrotnym jest atak paniki, który zmusza bohaterkę do zatrzymania się i odbycia podróży konfrontującej ją z przeszłością, niespełnionymi pragnieniami oraz utraconymi relacjami. Poprzez emocjonalne zwroty, przypadkowe spotkania i przeplatające się losy, twórca buduje opowieść o tym, jak fikcja, pamięć i pragnienia bez przerwy kształtują nasze życie. Polska dystrybucja spoczywa w rękach firmy Gutek Film, która przekonuje, że reżyser w tym obrazie deklaruje swoją wiarę w moc kina, narracji i pamięci.

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Data premiery i obsada "Gorzkich świąt"

Na ekranie zobaczymy artystów, którzy współpracowali już z reżyserem w przeszłości, a są to: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, a także Rossy de Palma, należąca do grona najważniejszych muz Pedro Almodóvara. Widzowie w Polsce będą mogli zobaczyć „Gorzkie święta” w kinach już 28 sierpnia.

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Zwiastun filmu Gorzkie święta

Poniżej zaprezentowano zwiastun najnowszego dzieła hiszpańskiego reżysera, zapowiadający emocjonującą i wizualnie porywającą historię.