Przejechała polską influencerkę, Klaudia Zakrzewska zmarła. Teraz celebrytka stanęła przed sądem!

Kladia Zakrzewska zmarła w kwietniu tego roku

Śmierć Klaudii Zakrzewskiej (znanej w sieci jako Klaudiaglam) wstrząsnęła nie tylko Polakami, ale również brytyjską opinią publiczną. Polska influencerka zmarła po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w kwietniu przed klubem w londyńskim Soho. Teraz sprawa weszła w kolejny etap. Przed sądem stanęła Gabrielle Carrington - była uczestniczka brytyjskiego show "X Factor", oskarżona o zabójstwo Polki. Podczas pierwszego posiedzenia kobieta nie przyznała się do winy.

29-letnia Carrington, której nie reprezentował adwokat, uczestniczyła w rozprawie zdalnie z więzienia Bronzefield. Odpowiada nie tylko za zarzut morderstwa Klaudii Zakrzewskiej, ale również za umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ochroniarza, który także miał zostać ranny podczas dramatycznych wydarzeń (niewielkie obrażenia odniołsa również 30-letnia kobieta). Według brytyjskiej prokuratury do tragedii doszło po kłótni przed klubem. Śledczy twierdzą, że oskarżona wróciła do swojego auta, gwałtownie ruszyła i wjechała na chodnik. Samochód miał potrącić Klaudię Zakrzewską, która znalazła się pod pojazdem. Kobieta przez tydzień walczyła o życie w szpitalu, jednak obrażenia okazały się śmiertelne.

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Co dalej z oskarżoną?

Carrington, ubrana w czarny top z głębokim dekoltem, zaprzeczyła wszystkim najpoważniejszym zarzutom. Jak relacjonowały brytyjskie media, podczas posiedzenia obecni na sali bliscy ofiary nie kryli emocji. Rodzina Klaudii od miesięcy domaga się wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii i sprawiedliwego procesu. Co dalej? Sąd wyznaczył już harmonogram postępowania. Jeszcze w tym roku odbędą się posiedzenia przygotowawcze, podczas których strony przedstawią kolejne wnioski i materiał dowodowy. Główny proces ma rozpocząć się 5 stycznia 2027 roku przed londyńskim sądem Old Bailey. Do tego czasu Gabrielle Carrington pozostanie w areszcie.

Kluczowe znaczenie dla sprawy mają mieć nagrania z monitoringu oraz zeznania świadków obecnych przed klubem w noc tragedii. To właśnie one mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy śmierć Klaudii Zakrzewskiej była wynikiem celowego działania - tak twierdzi prokuratura.

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