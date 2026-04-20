Gwiazda sieci Klaudia Zakrzewska walczy o życie. Stała przed klubem, gdy wjechało w nią auto! Co z napastniczką?

Polska influencerka w stanie krytycznym. Została SPECJALNIE potrącona?

Szokujące sceny w samym sercu Londynu! Dramatyczne wydarzenia rozegrały się o 4:30 rano w niedzielę przed jednym z modnych klubów w dzielnicy Soho, gdzie polska influencerka Klaudia Zakrzewska (znana na Instagramie jako Klaudiaglam) została brutalnie potrącona przez inną gwiazdę sieci prowadzącą samochód. To, co miało być zwykłą nocą pełną zabawy, zamieniło się w prawdziwy koszmar rodem z sensacyjnego filmu.

Jak opisuje Daily Mail, wszystko zaczęło się od ostrej kłótni między dwiema kobietami. Świadkowie twierdzą, że sprzeczka szybko przerodziła się w szarpaninę tuż przed klubem. W pewnym momencie jedna z uczestniczek awantury - Gabrielle Carrington, finalistka programu "X Factor" - miała wsiąść do luksusowego auta i ruszyć w stronę swojej rywalki!

Nagrania, które obiegły internet, mrożą krew w żyłach. Widać na nich moment, gdy czarny mercedes wjeżdża w grupę ludzi stojących przed wejściem do lokalu. Siła uderzenia była ogromna, oprócz Zakrzewskiej ranne zostały jeszcze dwie osoby, w tym mężczyzna, który doznał poważnych obrażeń i kobieta, która została hospitalizowana z mniejszymi urazami. Najbardziej przerażające jest jednak to, że kierująca miała nie zatrzymać się po pierwszym uderzeniu. Świadkowie mówią o scenach jak z horroru, gdy samochód ponownie przejechał po leżącej kobiecie!

Co z napastniczką?

Policja błyskawicznie wkroczyła do akcji. 29-letnia Gabrielle Carrington została zatrzymana i usłyszała poważne zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy badają, czy tragedia mogła być efektem wcześniejszego konfliktu między kobietami. Stan Klaudii Zakrzewskiej od początku określano jako krytyczny. Lekarze walczą o jej życie po tym, jak została przewieziona do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Fani są wstrząśnięci i nie mogą uwierzyć w to, że konflikt między influencerkami mógł zakończyć się tak brutalnie. Carrington 21 kwietnia ma pojawić się w sądzie. Stawiane jej zarzuty to usiłowanie zabójstwa, celowe spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rzeczywiste uszkodzenie ciała, niebezpieczna jazda i jazda pod wpływem alkoholu.

