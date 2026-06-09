Sara James pokazała zdjęcia z wakacji i rozpaliła internet w skąpym bikini

Ależ wyrosła! Sara James pokazała zdjęcia z wakacji i rozpaliła internet

Jeszcze niedawno Sara James spędzała długie godziny nad książkami, przygotowując się do egzaminów maturalnych. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że jeden z najbardziej stresujących etapów w życiu ma już za sobą. Młoda wokalistka zamieniła szkolne obowiązki na błogi relaks i słoneczne chwile pod gołym niebem. 18-latka doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę swoich fanów. Jej najnowsza publikacja szybko stała się tematem numer jeden w sieci.

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Sara James rozpoczęła wakacje z przytupem. Jej zdjęcia są hitem

Na fotografiach opublikowanych w mediach społecznościowych Sara prezentuje się w letniej odsłonie. Gwiazda wybrała dwuczęściowy kostium kąpielowy w groszki, który idealnie wpisał się w wakacyjny klimat. Zdjęcia wykonano przy basenie.

Fani natychmiast ruszyli do sekcji komentarzy. Wielu z nich zwracało uwagę na to, jak bardzo zmieniła się wokalistka w ostatnich latach. Jeszcze niedawno była nastolatką walczącą o swoje marzenia w programach telewizyjnych, a dziś coraz śmielej wkracza w dorosłość i buduje pozycję jednej z najpopularniejszych młodych artystek w kraju.

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Piękna! - pisali zachwyceni fani.

Nie da się ukryć, że ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo intensywne. Oprócz rozwijania kariery muzycznej musiała zmierzyć się również z wyzwaniami związanymi z edukacją. Matura, występy, nagrania i obowiązki zawodowe mogły dać się jej we znaki.

Nic więc dziwnego, że teraz Sara postawiła na odpoczynek. Na opublikowanych zdjęciach wygląda na zrelaksowaną i bardzo zadowoloną. Choć młoda gwiazda nie zdradziła dokładnie, gdzie spędza wolny czas, jedno jest pewne - słoneczna aura i basen okazały się idealnym sposobem na regenerację!

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