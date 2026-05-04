Sara James wystroiła się w białą koszulę i krawat. Tuż przed egzaminem "groziła", że wyjdzie z sali

Sara James w białej koszuli i krawacie pędziła na maturę

4 maja 2026 roku Sara James ruszyła na pierwszy egzamin maturalny - z języka polskiego. Ubrana w elegancką białą koszulę i krawat, zajęła miejsce na fotelu pasażera. Za kierownicą zasiadł kolega, z tyłu towarzyszyła jej koleżanka. Zanim dotarła do szkoły, zdążyła jeszcze nagrać krótki filmik i wrzucić go do mediów społecznościowych.

W nagraniu Sara James zwróciła się bezpośrednio do wszystkich tegorocznych maturzystów.

Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury

- żartowała wokalistka.

Sara James liczy na bardziej optymistyczne tematy: motyw miasta albo miłości. Przy okazji powiedziała, że najchętniej w swojej pracy wspomni "Przedwiośnie", bo bardzo lubi tę lekturę. Na koniec życzyła wszystkim tegorocznym maturzystom powodzenia.

Nie przegap: Tak wyglądała Sara James na studniówce. Głęboki dekolt, śmiałe rozcięcie, długie kozaki i blond włosy

Angielski, polski i matematyka – co zdaje Sara James?

To nie pierwszy raz, gdy Sara James mówi o maturze. W rozmowie z serwisem Plejada wokalistka ujawniła, że uczyła się intensywnie - choć przyznała, że towarzyszą jej mieszane uczucia.

Jestem trochę przerażona. Mam korki, ładnie się uczę. Mam nadzieję, że będzie dobrze

- mówiła w wywiadzie.

Nie przegap: Sara James znowu zaszalała z wyglądem! Wybielone brwi to dopiero początek

Sara James jest na profilu językowym, co znalazło odzwierciedlenie w wyborze przedmiotów maturalnych.

Jestem na profilu językowym, tak że na maturze zdaję angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę - podstawę. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się wszystko uda. Po to się chodziło te lata do szkoły, żeby teraz zdać

- tłumaczyła artystka w Plejadzie.

Polecamy: Sara James o polskiej Eurowizji bez ogródek. Takiego komentarza mało kto się spodziewał

Zobacz w naszej galerii, jak Sara James wyglądała w drodze na maturę 2026.

24

Sara James przerywa milczenie! Tak skomentowała zamążpójście Viki Gabor