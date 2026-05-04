Sara James wystroiła się w białą koszulę i krawat. Tuż przed egzaminem "groziła", że wyjdzie z sali

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2026-05-04 10:19

Sara James, znana m.in. z "The Voice Kids" i reprezentowania Polski na Eurowizji Junior, właśnie przystępuje do matury. W drodze na pierwszy egzamin - z języka polskiego - wrzuciła do sieci filmik, w którym żartobliwie ostrzegła, że jeśli na maturze pojawi się motyw wojny, to ona wychodzi. Przy okazji, gwiazda życzyła powodzenia wszystkim tegorocznym maturzystom.

Sara James
Sara James Sara James Sara James Sara James
Galeria zdjęć 24

Sara James w białej koszuli i krawacie pędziła na maturę

4 maja 2026 roku Sara James ruszyła na pierwszy egzamin maturalny - z języka polskiego. Ubrana w elegancką białą koszulę i krawat, zajęła miejsce na fotelu pasażera. Za kierownicą zasiadł kolega, z tyłu towarzyszyła jej koleżanka. Zanim dotarła do szkoły, zdążyła jeszcze nagrać krótki filmik i wrzucić go do mediów społecznościowych.

W nagraniu Sara James zwróciła się bezpośrednio do wszystkich tegorocznych maturzystów.

Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury

- żartowała wokalistka.

Sara James liczy na bardziej optymistyczne tematy: motyw miasta albo miłości. Przy okazji powiedziała, że najchętniej w swojej pracy wspomni "Przedwiośnie", bo bardzo lubi tę lekturę. Na koniec życzyła wszystkim tegorocznym maturzystom powodzenia.

Nie przegap: Tak wyglądała Sara James na studniówce. Głęboki dekolt, śmiałe rozcięcie, długie kozaki i blond włosy

Angielski, polski i matematyka – co zdaje Sara James?

To nie pierwszy raz, gdy Sara James mówi o maturze. W rozmowie z serwisem Plejada wokalistka ujawniła, że uczyła się intensywnie - choć przyznała, że towarzyszą jej mieszane uczucia.

Jestem trochę przerażona. Mam korki, ładnie się uczę. Mam nadzieję, że będzie dobrze

- mówiła w wywiadzie.

Nie przegap: Sara James znowu zaszalała z wyglądem! Wybielone brwi to dopiero początek

Sara James jest na profilu językowym, co znalazło odzwierciedlenie w wyborze przedmiotów maturalnych.

Jestem na profilu językowym, tak że na maturze zdaję angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę - podstawę. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się wszystko uda. Po to się chodziło te lata do szkoły, żeby teraz zdać

- tłumaczyła artystka w Plejadzie.

Polecamy: Sara James o polskiej Eurowizji bez ogródek. Takiego komentarza mało kto się spodziewał

Zobacz w naszej galerii, jak Sara James wyglądała w drodze na maturę 2026.

Sara James
Galeria zdjęć 24
Sara James przerywa milczenie! Tak skomentowała zamążpójście Viki Gabor
Wielki Quiz Muzyczny dla każdego! Czy znasz największe hity i legendy muzyki?
Pytanie 1 z 10
Kto śpiewa hit „Rolling in the Deep”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Sara James