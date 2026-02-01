Tak wyglądała Sara James na studniówce. Głęboki dekolt, śmiałe rozcięcie, długie kozaki i blond włosy

Sara James od najmłodszych lat konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosło jej zwycięstwo w czwartej edycji "The Voice Kids", a kolejnym krokiem było drugie miejsce na Eurowizji Junior. Głośno zrobiło się również o jej występie w amerykańskim "America’s Got Talent", który otworzył jej drzwi do zagranicznych projektów. W swojej twórczości łączy pop z elementami R&B i soulu, a debiutancki album "Playhouse" ugruntował jej pozycję na polskiej scenie muzycznej.

Mimo wielu zawodowych zobowiązań Sara James nie zaniedbuje edukacji. Ze względu na tempo życia zdecydowała się na nauczanie domowe, co bywa dla niej sporym wyzwaniem. W podcaście Karola Paciorka "Imponderabilia" przyznała z uśmiechem, że w pewnym momencie sama nie była pewna, do której klasy chodzi.

Nie, ja nie mam pojęcia, w której klasie jestem

– powiedziała szczerze Sara James.

Po chwili dodała:

Jestem w trzeciej liceum… albo drugiej? Teraz to wstyd. Mam 16 lat, ale poszłam rok wcześniej do szkoły.

Choć w ubiegłym roku Sara James miała problem ze wskazaniem, do której klasy chodzi, aktualnie jest w czwartej klasie, a w czerwcu skończy 18 lat. Choć jej codzienność znacząco różni się od życia większości rówieśników, młoda gwiazda nie omija szkolnych wydarzeń - niedawno miała studniówkę.

Tak wyglądała Sara James na studniówce

17-letnia artystka postawiła na czarną, koronkową sukienkę z głębokim dekoltem i śmiałym rozcięciem, do której dobrała wysokie kozaki na obcasie. Stylizacja była odważna, ale jednocześnie bardzo elegancka.

Uwagę fanów przyciągnęła także metamorfoza wokalistki. Dotąd kojarzona z długimi, ciemnymi włosami, na studniówce zaprezentowała się w blond odsłonie, czym dodatkowo zaskoczyła obserwatorów.

