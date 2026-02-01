Tajemniczy wpis Pawła Małaszyńskiego. "Dwa lata temu umarł uśmiech"

Paweł Małaszyński zamieścił w mediach społecznościowych długi, bardzo osobisty wpis. Choć nie napisał wprost, czego dotyczy, wiele wskazuje na to, że aktor wrócił myślami do momentu sprzed dwóch lat – odejścia z teatru, z którym był związany przez ponad dwie dekady.

Zastanawiający wpis Pawła Małaszyńskiego w mediach społecznościowych

W swoim wpisie Paweł Małaszyński wspomina o utracie uśmiechu i rozpoczęciu nowego etapu w życiu.

Dwa lata temu umarł uśmiech… Charles Bukowski napisał kiedyś: "Wszystko, co kochasz, pewnego dnia cię opuści." Dwa lata temu zacząłem nowy etap w swoim życiu — taki, którego nie przewidziałem i którego wtedy jeszcze nie rozumiałem. Od tamtej pory wiele rzeczy straciło swoje dawne znaczenie, a inne nabrały ciężaru, którego wcześniej nie dostrzegałem. Czas nauczył mnie więcej, niż chciałem się nauczyć, i zabrał więcej, niż byłem gotów oddać. Dziś już wiem, że jeśli coś nas uwiera, rani, męczy, a my nic z tym nie robimy, to w pewien sposób się na to zgadzamy. Może po cichu. Może ze strachu. Może z przyzwyczajenia… każdy z nas ma swoje powody - czasem wypowiedziane szeptem, czasem przemilczane. Ja postanowiłem nie mylić trwania z życiem i milczenia ze spokojem. Wyszedłem. Dziś, jak co roku, wypiję za nieobecnych przyjaciół, za stracone miłości, za starych bogów i za pory mgieł, które już nie wrócą. Na pohybel, kochani… na pohybel.

- napisał Małaszyński w mediach społecznościowych.

Co autor miał na myśli? Małaszyński dwa lata temu odszedł z Teatru Kwadrat

1 lutego 2024 roku Paweł Małaszyński poinformował, że rozstaje się z Teatrem Kwadrat w Warszawie. Był z nim związany przez 22 lata. Wówczas napisał:

Po 22 latach podjąłem decyzję i rozstaję się ze sceną, z którą byłem związany przez tyle lat. Nie zobaczycie mnie już w żadnym spektaklu przy ulicy Marszałkowskiej 138.

Aktor podkreślał, że teatr był dla niego drugim domem, miejscem ważnych spotkań i przyjaźni. Dziękował zespołowi i wspominał byłego dyrektora Edmunda Karwańskiego, który dał mu szansę tuż po studiach. Nie ukrywał też żalu, że nie mógł pożegnać się z publicznością bezpośrednio ze sceny.

Choć w najnowszym wpisie Małaszyński nie wspomina ani teatru, ani konkretnych osób, jego słowa brzmią jak osobiste podsumowanie decyzji sprzed dwóch lat.

