Paweł Małaszyński ogłosił koniec swojej pracy. "Nie mogłem tam zostać, bo bym się udusił"

To będzie szok

Paweł Małaczyński nie będzie już występował w "Teatrze Kwadrat". Aktor wyjawił powody swojej decyzji

Na początku lutego bieżącego roku Paweł Małaszyński poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu swojej pracy w Teatrze Kwadrat. Aktor występował na deskach tego teatru przed wiele lat dlatego jego decyzja wydawała się bardzo zaskakująca. Przez długi czas Paweł Małaszyński chciał zdradzić powodów swojej decyzji, przyznał jednak, że było mu to potrzebne. Kiedy emocje opadły aktor ponownie odniósł się do swojej decyzji. W "Pytaniu na śniadanie" Małaszyński zdradził, że o jego odejściu z Teatru Kwadrat zadecydował "czynnik ludzki".

- Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego absolutnie. Zawsze wiedziałem o tym, że to jest moje miejsc, tu się urodziłem jako aktor, tutaj pewnie umrę i będę stał bezapelacyjnie do samego końca mojego lub jego. Wyszło na to, że mojego. Było, minęło. Trudno. Los tak chciał. Czynnik ludzki tak chciał, a ja na pewno nie mogłem tam zostać, bo bym się udusił - powiedział Małaszyński na antenie śniadaniówki.