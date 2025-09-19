Paweł Małaszyński pojawił się z żoną na premierze. To rzadki widok! Znają się od dzieciństwa

Paweł Małaszyński z żoną u boku. To rzadki widok

Na początku XXI wieku miliony widzów śledziły losy pewnej warszawskiej prawniczki. "Magda M." była wielkim hitem TVN. Serial nie tylko ustabilizował pozycję Joanny Brodzik, ale wprowadził do show-biznesu Pawła Małaszyńskiego. Rola ukochanego tytułowej bohaterki była przełomem w karierze młodego aktora. Zyskał nie tylko sławę, ale również status amanta.

Do Pawła Małaszyńskiego wzdychały kobiety z całego kraju. Dla niego jednak od lat liczy się tylko jedna - Joanna Chitruszko. Znają się niemal całe życie, a w połowie sierpnia świętowali 23. rocznicę ślubu. Aktor bardzo dba o zachowanie prywatności swoich bliskich i rzadko pojawia się z żoną na branżowych imprezach. Jednak niedawno zrobił wyjątek i razem z ukochaną przyszedł na premierę spektaklu "Pic na wodę" w warszawskim teatrze Scena Relax. Lata mijają, a oni nadal są młodzi i zakochani!

Zobacz również: Dzięki "Magdzie M." zyskał sławę i status amanta. Żałuje, że zagrał w serialu?

Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko: Znają się niemal całe życie

Paweł Małaszyński i Joanna Chitruszko poznali się jeszcze w dzieciństwie. Przez lata mieszkali niedaleko siebie, ale dopiero w liceum zaczęli spędzać ze sobą więcej czasu. Przyszły gwiazdor oszalał na punkcie pięknej blondynki. Musiał jednak zabiegać o jej względy.

Zdobywałem ją przez dobrych kilka lat. Jo­asia miała okazję się przekonać, że ta mo­ja mi­łość to nie jest jakieś tam przelotne uczucie - wspominał w rozmowie z "Vivą".

Parą zostali jeszcze w szkole. Pierwszym poważnym wyzwaniem był związek na odległość. Joanna po studiach pedagogicznych wyjechała do Kalisza, a Paweł studiował we Wrocławiu. Na szczęście, odległość nie sprawiła, że ich uczucie wygasło. Pobrali się 17 sierpnia 2002 roku. Wychowują córkę Leę oraz syna Jeremiasza.

Zobacz również: Annę Przybylską i Pawła Małaszyńskiego łączyło coś niezwykłego. "Ciągle o niej myślę"

QUIZ. Co pamiętasz z serialu "Magda M."? Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi tytułowa Magda? Z Poznania Z Olsztyna Z Torunia Następne pytanie