Kaczorowska i Rogacewicz w kolejnym "sekretnym projekcie". Tym razem pojawią się w TVP!

Najpierw były enigmatyczne relacje na Instagramie, potem informacja o "sekretnym projekcie" i oznaczenie Telewizji Polskiej. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez kilka dni skutecznie podgrzewali ciekawość fanów. Teraz Pudelek dotarł do informacji, które wyjaśniają, co szykuje jedna z najgłośniejszych par show-biznesu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w krótkim czasie wyrośli na jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich relacja od początku budzi ogromne zainteresowanie widzów i internautów, a oni sami coraz częściej łączą życie prywatne z zawodowym. Najpierw pojawili się razem w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", niebawem będą występować na deskach teatrów w autorskim show tanecznym poświęconym miłości, a także niedawno wcielili Marynę i Janosika. Teraz przyszedł czas na kolejny, tym razem telewizyjny krok.

"Secret project" Kaczorowskiej i Rogacewicza w TVP

Kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz opublikowali na Instagramie tajemnicze relacje, w których oznaczyli Telewizję Polską i zapowiedzieli ujawnienie "sekretnego projektu". Zanim jednak zdążyli zdradzić szczegóły, zrobił to Pudelek.

Jak ustalił portal, para poprowadzi walentynkowy koncert zatytułowany "Tańczmy, jak nam miłość gra". Emisję zaplanowano na 13 lutego w TVP. Na scenie pojawi się imponujące grono artystów: Bovska, Janek Piwowarczyk, Oskar Cyms, Sławek Uniatowski, Zalia, Filip Lato, Piotr Cugowski, Kaeyra, Natalia Zastępa oraz Reni Jusis.

Jak czytamy na Pudelku, wybór prowadzących nie jest przypadkowy. Osoba z produkcji koncertu nie kryje entuzjazmu wobec angażu Kaczorowskiej i Rogacewicza.

To doskonały wybór do koncertu walentynkowego. Nikt tak wspaniale nie opowiada o miłości, jak Aga i Marcin. Robią to nie tylko słowami, ale również poprzez taniec i to również zostanie wykorzystane w koncercie. Na koniec wykonają coś, czego jeszcze nie było w polskiej telewizji

– zdradza informator Pudelka.

Z ustaleń portalu wynika również, że para – poza rolą gospodarzy wydarzenia – zaprezentuje się widzom w tanecznej odsłonie, co dodatkowo ma podkreślić romantyczny charakter koncertu. Duet Kaczorowska–Rogacewicz ma być jednym z głównych magnesów przyciągających widzów przed ekrany. Będziecie oglądać?

