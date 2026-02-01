Ryszard Rynkowski zagrał pierwszy koncert po śmierci żony. Ze sceny opowiedział o swoich problemach. Co mu dolega?

Ryszard Rynkowski zagrał pierwszy koncert po śmierci żony

Ryszard Rynkowski przez wiele miesięcy pozostawał z dala od sceny i mediów. Po śmierci żony Edyty we wrześniu 2025 roku artysta wycofał się z życia publicznego, zawiesił koncertowanie i przestał zabierać głos. Powrót 31 stycznia był więc nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale też głęboko osobistym momentem.

Ze sceny nie ukrywał emocji ani tego, jak trudny był dla niego ostatni czas.

Cieszę się z tego, że ten rok się skończył. Mam nadzieję, że już nic gorszego spotkać mnie nie może. To jest pierwszy koncert jaki gram dla publiczności... Nie chcę się rozczulać nad sobą, ale dostałem dużą pałką po łbie, tak to nazwę. To jest coś, co mnie bardzo powaliło. Przepraszam, że o tym mówię, ale jest mi ciężko

- powiedział Ryszard Rynkowski ze sceny.

Ryszard Rynkowski ma problemy z chodzeniem? Co mu dolega?

Podczas występu Rynkowski odniósł się również do swojego stanu zdrowia. Przyznał, że "trochę gorzej chodzi".

Trochę gorzej chodzę, bo mam tutaj taki kawałek metalu, w środku... W związku z tym trochę wolniej chodzę i nie jest to sprawa ta, która czeka na mnie w sądzie, broń Boże.

Artysta miał na myśli kolizję drogową z czerwca 2025 roku, a sprawa w sądzie dotyczy zarzutu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Jednym z najbardziej poruszających momentów koncertu było osobiste przesłanie artysty do fanów.

Czas to jest taki dar, dar losu, który pozwala przetrwać, pozwala zapomnieć. Ja nie wiem, czy ja potrafię zapomnieć, ale chciałbym wam powiedzieć, że to jest największy dar. Dbajcie o to, dbajcie o każdą chwilę swojego życia, bo czas to jest tylko to, co dostajemy od pana Boga. Każdy z nas to otrzymał, ale nikt nie wie, ile to będzie trwało.

Nowa trasa koncertowa Ryszarda Rynkowskiego. Gdzie jeszcze wystąpi?

Koncert z 31 stycznia był początkiem trasy, która ma symboliczny wymiar – to powrót do scenicznego życia po jednym z najtrudniejszych okresów w życiu artysty. W najbliższych czasie Ryszard Rynkowski wystąpi jeszcze:

1 lutego – Tomaszów Mazowiecki

22 marca – Warszawa

20 kwietnia – Włocławek

27 kwietnia – Piotrków Trybunalski

Rok 2025 rok był dla Rynkowskiego wyjątkowo trudny. W czerwcu nie dotarł na festiwal w Opolu po spowodowaniu kolizji drogowej, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało około 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po tym wydarzeniu artysta niemal całkowicie zniknął z przestrzeni publicznej. Kilka miesięcy później przyszła kolejna tragedia – śmierć ukochanej żony.