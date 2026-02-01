Finał Jazdobusa w Busku-Zdroju. Film, rozmowy o szczęściu i spotkanie z gwiazdami "Dalej Jazda! 2"

Finał trasy Jazdobusa odbył się w urokliwym Busku-Zdroju i przyciągnął tłumy widzów. 30 stycznia do ekipy filmowej dołączyła Maria Winiarska, która w drugiej części hitu "Dalej Jazda!" wciela się w postać Danusi Kowalik. Jej obecność była ważnym momentem wydarzenia i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Spotkanie w wypełnionej po brzegi sali kinowej otworzyli burmistrz Buska-Zdroju Jerzy Szydłowski oraz producentka filmu Magdalena Kuczewska. Rozmowa szybko wyszła poza ramy samego kina. Twórcy i widzowie dyskutowali o szczęściu, potrzebach, marzeniach oraz o tym, jak ważne jest poczucie bycia "wystarczająco dobrym".

Maria Winiarska i Małgorzata Rożniatowska zachęcały do tego, by – jak same mówiły – "nie gasić świateł", czyli pozostać aktywnym i ciekawym świata niezależnie od wieku. Reżyser Mariusz Kuczewski sprawdził także filmową wiedzę publiczności, nagradzając zwycięzców pamiątkami sygnowanymi tytułem "Dalej Jazda! 2".

Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu, której towarzyszyły żywiołowe reakcje widzów – śmiech, wzruszenie i gromkie brawa. To wszystko sprawiło, że mimo mrozu za oknem dzień w Busku-Zdroju upłynął w atmosferze życzliwości i prawdziwego ciepła.

Finał trasy Jazdobusa w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój było ostatnim styczniowym przystankiem Jazdobusa. Wydarzenia odbyły się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 22.

Trasa Jazdobusa – obejmująca Ciechocinek, Kołobrzeg, Nałęczów i Busko-Zdrój – łączyła kino z bezpośrednim kontaktem z artystami i wartościowymi rozmowami. Patronem trasy była sieć aptek franczyzowych Dr. Max.

"Dalej Jazda! 2" kontynuuje losy rodziny Gugulaków. Józiek i Ela przygotowują się do ślubu, Antoni Kryska zakochuje się w pani Danusi, Barbara zatrudnia ekipę Rafała do remontu domu, a Proboszcz pojawia się w kluczowych momentach przygotowań. Druga część rozwija znane wątki, wprowadza nowe relacje i – jak zapowiada zwiastun – bawi do łez oraz wzrusza, przypominając, że miłość, rodzina i przyjaźń są ważniejsze niż wszelkie przeciwności.

Nowy zwiastun Dalej Jazda 2