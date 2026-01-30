Najpierw uśmiercili bohaterkę. A teraz jeszcze to. Mroczek znika z "M jak miłość"!

Fani "M jak miłość" mają poważne obawy. Produkcja uśmierciła ostatnio jedną z głównych bohaterek - żonę Pawła Zduńskiego czyli Frankę, graną przez Dominikę Kachlik. Miesiąc później jej mąż, grany przez Rafała Mroczka, totalnie się załamie i... nagle zniknie. Jego małym synkiem, którego Franka urodziła tuż przed śmiercią, zajmą się Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek). Co dalej z Rafałem Mroczkiem w "M jak miłość"?

Rafał Mroczek nagle znika z "M jak miłość"

Co wydarzy się w najnowszych odcinkach "M jak miłość"? Mija miesiąc od śmierci Franki (Dominika Kachlik). Jej mąż wciąż jest w rozsypce. Po głowie Pawła (Rafał Mroczek) chodzą najczarniejsze myśli. Do życia mobilizuje go jedynie ich mały synek, Antoś. Nagle mężczyzna załamie się jeszcze bardziej. Jak donosi nasz serwis SuperSeriale.se.pl, Kinga (Katarzyna Cichopek) przekaże mu nagrania, które Franka przygotowała tuż przed śmiercią. Emocje mężczyzny eksplodują, gniew, rozpacz i poczucie bezsilności wezmą górę, a Zduński w dramatycznym geście ucieknie, zostawiając rodzinę i przyjaciół w niepewności...

Franka Zduńska w swoich filmikach skieruje do Pawła słowa pełne miłości, wsparcia i pożegnania, które mają pomóc mu przetrwać najtrudniejsze chwile. Ale dla Pawła będzie to jednocześnie potężny cios – zobaczy wszystko, czego nie zdążył powiedzieć, ani przeżyć z Franką.

W 1908. odcinku Paweł (emisja 9 lutego) wybuchnie gniewem, zrozpaczony czuje ogromną stratę i dramatyczną niesprawiedliwość losu. To właśnie w tym momencie, przytłoczony uczuciami i pamięcią o żonie, nagle zniknie. Opuści dom i rodzinę, pozostawiając Kingę i Piotrka (Marcin Mroczek) w niepewności.

Zniknięcie Pawła będzie miało konsekwencje dla całej rodziny, zwłaszcza dla Antosia, który pozostanie pod opieką jego brata i bratowej. Także Marysia (Małgorzata Pieńkowska) poczuje przerażenie na myśl, co stanie się z synem. Czy to wszystko oznacza, że Paweł zniknie z "M jak miłość"? Jak informują SuperSeriale, wiele wskazuje na to, że Zduński musi ochłonąć z dala od Warszawy i Grabiny. Czy wróci? Raczej tak, ale może nie być już tą samą osobą...

"M jak miłość" odc. 1908 - poniedziałek, 9 lutego, o godz. 20:55 w TVP2

