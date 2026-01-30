Znaleźli 14-latkę w mieszkaniu. Z kranu lała się woda. Co się stało w Kępnie?

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Konsultacja: eitor
2026-01-30 9:44

Tajemniczy zgon 14-latki w Kępnie (województwo wielkopolskie). Służby cały czas próbują ustalić, co się stało. Dziewczynka została odnaleziona w mieszkaniu, w którym z kranu lała się woda. Szczegóły w poniższym artykule.

Taśma policyjna w drzwiach mieszkania

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Taśma policyjna w drzwiach mieszkania

Tragedia w Kępnie. Nie żyje 14-latka

Tragedia rozegrała się w jednym z mieszkań przy ul. Spółdzielców w Kępnie na południu Wielkopolski. Po raz pierwszy pisaliśmy o niej w tym miejscu. Wiadomo, że dom był zamknięty od środka. Rodzina od razu wezwała pomoc medyczną, ale mimo szybkiego przyjazdu karetki nie udało się uratować nastolatki. Co wydarzyło się, że dziecko zmarło? Tego właśnie próbują dowiedzieć się policjanci i prokuratura. Na razie brane są pod uwagę… wszystkie możliwości, jednak kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, która ma wyjaśnić, jaki był mechanizm śmierci dziewczynki. Nieoficjalnie wiadomo, że w mieszkaniu lała się woda, jednak to nie utonięcie ma być przyczyną nieszczęścia.

Dramat wstrząsnął lokalną społecznością. Wszyscy zastanawiają się, czy to możliwe, żeby tlenek węgla zabił czternastolatkę czy jednak wydarzyło się coś innego. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

Czarne dni w Wielkopolsce

To kolejne tragiczne wieści z regionu z ostatniego tygodnia stycznia. Przypomnijmy - 28 stycznia doszło do koszmarnego w skutkach wypadku w Studźcach pod Chodzieżą. W czołowym zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 43-letnia kobieta i jej 4-letnia córka. Młodsza aspirant Marta Przybecka z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży poinformowała, że kierująca osobowym hyundaiem 43-latka z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzyła się z ciężarową Scanią.

Czytaj więcej o sprawie: Rośnie bilans ofiar wypadku pod Chodzieżą. W szpitalu zmarła 4-letnia dziewczynka!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Tragiczny wypadek pod Chodzieżą. Nie żyje 43-letnia kobieta, dwoje dzieci w szpitalu!
6 zdjęć

Polecany artykuł:

Bulwersująca śmierć harcerza. Śledczy postawili zarzuty, akt oskarżenia już bli…
Pokój Zbrodni - Czarna Mańka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA WIELKOPOLSKA