Rośnie bilans ofiar wypadku pod Chodzieżą. W szpitalu zmarła 4-letnia dziewczynka!

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
2026-01-28 11:59

Tragiczny wypadek w Studźcach pod Chodzieżą pochłonął kolejną ofiarę. W środowym (28 stycznia) zderzeniu czołowym samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 43-letnia kobieta i jej 4-letnia córka. Ranne pozostało jeszcze inne dziecko, które trafiło do szpitala.

Przypomnijmy - w środę, 28 stycznia, około godziny 8:25 w miejscowości Studźcie (pow. chodzieski, woj. wielkopolskie) doszło do tragicznego wypadku. Jak przekazała mł. asp. Marta Przybecka z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, kierująca osobowym hyundaiem 43-letnia kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzyła się z ciężarową Scanią.

Kobieta zginęła na miejscu. W wypadku ranne zostały również dwoje dzieci – 1,5-roczny chłopiec oraz 4-letnia dziewczynka. Niestety, przed godziną 11 dziewczynka zmarła w szpitalu. Stan drugiego dziecka nie jest jeszcze znany.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Droga wojewódzka nr 193 pozostaje zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe ustalenia dotyczące przyczyn wypadku, wskazując jednocześnie, że stan nawierzchni drogi nie budzi zastrzeżeń.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Warunki są trudne – jezdnie miejscami oblodzone, a widoczność ograniczona. Funkcjonariusze przypominają o dostosowaniu prędkości do panujących warunków i zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami.

Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
Tragiczny wypadek pod Chodzieżą. Nie żyje 43-letnia kobieta, dwoje dzieci w szpitalu!
6 zdjęć
Super Express Google News

Polecany artykuł:

Nie żyje 43-latka i jej 4-letnia córka! Tragiczny wypadek pod Chodzieżą [AKTUAL…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA
POLICJA CHODZIEŻ
CHODZIEŻ
WYPADEK WIELKOPOLSKA