Rośnie bilans ofiar wypadku pod Chodzieżą. W szpitalu zmarła 4-letnia dziewczynka!

Przypomnijmy - w środę, 28 stycznia, około godziny 8:25 w miejscowości Studźcie (pow. chodzieski, woj. wielkopolskie) doszło do tragicznego wypadku. Jak przekazała mł. asp. Marta Przybecka z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, kierująca osobowym hyundaiem 43-letnia kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzyła się z ciężarową Scanią.

Kobieta zginęła na miejscu. W wypadku ranne zostały również dwoje dzieci – 1,5-roczny chłopiec oraz 4-letnia dziewczynka. Niestety, przed godziną 11 dziewczynka zmarła w szpitalu. Stan drugiego dziecka nie jest jeszcze znany.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Droga wojewódzka nr 193 pozostaje zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe ustalenia dotyczące przyczyn wypadku, wskazując jednocześnie, że stan nawierzchni drogi nie budzi zastrzeżeń.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Warunki są trudne – jezdnie miejscami oblodzone, a widoczność ograniczona. Funkcjonariusze przypominają o dostosowaniu prędkości do panujących warunków i zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami.