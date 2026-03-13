Śmierć dwóch mężczyzn w dawnej spółdzielni rolniczej. Znamy wyniki sekcji zwłok

Dramatyczne odkrycie w Wełnie. Ciała znalezione w dawnej spółdzielni

Tragicznego odkrycia dokonano we wtorek, 3 marca po południu. Właściciel nieruchomości wszedł na teren dawnej spółdzielni i odnalazł martwych pracowników, którzy wykonywali tam remont na polecenie firmy wynajmującej obiekt. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci, prokurator oraz biegli, by zabezpieczyć ślady i rozpocząć szczegółowe działania procesowe.

Trwa śledztwo po tragedii w powiecie obornickim

Głównym zadaniem śledczych jest teraz pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Chcą ustalić, dlaczego w opuszczonym budynku nagromadziło się śmiertelne stężenie tlenku węgla. Jak podało Radio Poznań, to było przyczyną ich śmierci.

Zagrożenie tlenkiem węgla. Cichy zabójca zbiera żniwo

Tlenek węgla, znany powszechnie jako czad, to niezwykle groźny gaz – nie ma barwy ani zapachu, przez co jest całkowicie niewykrywalny przez człowieka. Nazywany jest „cichym zabójcą”, bo nawet krótkotrwałe przebywanie w słabo wentylowanym miejscu z jego wysokim stężeniem może doprowadzić do śmierci w zaledwie kilka minut. Co roku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, służby odnotowują wiele przypadków zatruć w domach. Pierwsze symptomy, takie jak ból i zawroty głowy, nudności czy senność, łatwo pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Strażacy niezmiennie apelują o dbanie o przeglądy pieców i kominów oraz o instalację czujników czadu, które mogą zapobiec tragedii.