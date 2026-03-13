Najlepsze śniadania w Poznaniu - TOP 10 poznańskich śniadaniowni

Najlepsze śniadania Poznań - LISTA
Niezależnie od tego, czy szukacie miejsca na szybki poranny posiłek przed pracą, spokojne śniadanie w gronie rodziny lub przyjaciół, czy weekendowy brunch, który celebruje wolne chwile, wybór odpowiedniego lokalu może być kluczowy dla udanego początku dnia. Poszukiwanie najlepszego śniadania w Poznaniu to zadanie, które podejmuje wielu smakoszy i mieszkańców, pragnących odkryć miejsca oferujące zarówno klasyczne pozycje, jak i innowacyjne propozycje. Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę sprawdzonych śniadaniowni, które zdobyły uznanie klientów.
- Lavenda Cafe & Lunch
- Adres: Wodna 3/4, 61-781 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Super miejsce, zwłaszcza teraz zimą, atmosfera lokalu jest bardzo przytulna. Jedzenie było wyśmienite, wszystko bardzo świeże i ładnie podane, fajne wegetariańskie opcje oraz ciekawy wybór naparów i matchy, napewno wrócę ponownie"
- Bo.
- Adres: Tadeusza Kościuszki 84, 61-715 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jestem częstym gościem już od ładnych paru lat. Restauracja specjalizuje się w pysznych śniadaniach. Karta jest zmienna i bardzo różnorodna. Interesujące są zarówno śniadania jak i lunche. Moimi faworytami są brioszka ze szpinakiem, bułeczki BAO, świetna kawa. Lokal jest mały i dość ciasny, w środku panuje duży ruch więc jest głośno. Nie jest to na pewno miejsce na pracę czy spokojne rozmowy. Warto jednak wpadać ze względu na świetne doświadczenia kulinarne. Bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!"
- Bajzel
- Adres: Stanisława Taczaka 23, 61-819 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przepyszne śniadanka, ciekawe połączenia smaków oraz idealnie dobrane składniki. Pyszna kawka oraz soczek z świeżo wyciskanych pomarańczy. Polecam gofry holenderskie oraz bułę z halumi. Zdecydowanie warto przyjść i zacząć pysznie dzień! Polecam!"
- Oldskulowa Cafe & Restaurant
- Adres: Fredry 2, 61-701 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byłam tu pierwszy raz i kompletnie zakochałam się w klimacie Oldskulowej! Kawa po wietnamsku od dziś jest moją ulubioną kawką. Żenia jest absolutnie cudowna, nie mogłam przestać się uśmiechać na jej widok. Będziemy jeszcze na pewno nie raz!"
- Uno // kawa / śniadania / jeżyce
- Adres: Prusa 4/2, 60-819 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre miejsce na śniadanie. Jadłam omlet z kozim serem - był pyszny i naprawdę duży. Kawa również bardzo smaczna. Duży plus za możliwość skorzystania z wody, butelki stoją przy szafie ze szklankami i każdy może się poczęstować. Miejsce jest przyjazne psom, co również na duży plus. Całość tworzy miłą, przyjemną atmosferę z własnym klimatem. Jedyny drobny minus to czas oczekiwania na danie - czekaliśmy około pół godziny, ale było warto. Z pewnością wrócę!"
- Ptasie Radio
- Adres: Tadeusza Kościuszki 74/3, 60-142 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wyjątkowe miejsce z wyjątkowym wystrojem i bardzo dobrym jedzeniem. Byliśmy tu na obiedzie. Wzięliśmy pierś z kaczki oraz schab z kością. Czekaliśmy ok 20 min. Dostaliśmy pięknie podane dania z nowoczesnym twister. Mięso w punkt usmażone. Duże porcje, a samo jedzenie pyszne. Miła obsługa. Wielki plus za spójny wystrój. Nie popieram wykorzystywania zwierząt w takich miejscach, jednak ptaki swoją aktywnością fajnie umiały czas"
- bardzo
- Adres: Żydowska 29, 61-761 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Niepodważalnie jest to nasza ulubione miejsce na śniadanie w Poznaniu. Za każdym razem, gdy przyjeżdżamy jest to nasze obowiazkowe miejsce do odwiedzenia. Dania co jakiś czas się zmieniają i nie bylo jeszcze jedzenia którym byśmy sie zawiedli. Jakiś czas temu kompletnie zakochaliśmy sie w toście francuskim z duszoną morela, do tego stopnia, że kupiliśmy morelę i próbowaliśmy odwzorować to śniadanie. Tym razem jednak zjedliśmy tost francuski ze sliwkami i Dynię(brioszka). Nie muszę pewnie pisać, że były wysmienite. Jeszcze raz pozdrawiamy Panią Susane i życzymy wszystkiego najlepszego :)."
- Weranda Caffe
- Adres: Świętosławska 10, 61-870 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Zajrzeliśmy po drodze do tej uroczej kawiarni, żeby się ogrzać i wypić kawę. Dostaliśmy znacznie więcej: przyjemną, ciepłą atmosferę, wyśmienitą kawę i prawdziwą ucztę dla oczu dzięki pięknym, starannie dobranym dekoracjom. Szczególnie zachwyciło nas pistacjowe latte z kardamonem – delikatne, aromatyczne i po prostu piękne. Na zdjęciu właśnie ono. Polecam z całego serca, idealne miejsce na chwilę odpoczynku!"
- Stragan
- Adres: Ratajczaka 31, 61-816 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Naszym stałym gastronomicznym punktem w Poznaniu jest Stragan Cafe, które znajduje się w centrum, ul. Ratajczaka Rewelacyjne, wielkie bajgle wypełnione smakowitymi dodatkami, ciasta, smakowite napary: wiśnia cynamon chili, żurawina - cascarwa oraz imbir i rokitnik, a także białe grzane wino z rokitnikiem! Oczywiście różne rodzaje kaw parzonych na wiele sposobów, a także duży wybór kawy ziarnistej różnych rejonów i o różnym profilu smakowym przemiła i pomocna obsługa! Goorąco polecam to miejsce"
- Jaglana
- Adres: Kramarska 1/5, 61-765 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bezglutenowa restauracja z świetnymi śniadaniami w okolicach Starego Rynku w Poznaniu! Jeśli macie ochotę na smaczne, różnorodne śniadania, zwłaszcza gdy unikajcie glutenu, laktozy czy cukru, to zdecydowanie jest to miejsce, które warto odwiedzić. Potrawy są przygotowywane na bieżąco i obejmują zarówno gofry na bardziej słodko jak i wytrawnie, naleśniki a także jajka w różnej formie. Całość jest świeża, smakowita i apetycznie podana. Porcje są zaskakująco wypełniające. Jedyny minus, to że gofry nie są chrupkie z zewnątrz, ale to chyba "wina" bezglutenowej mąki. Oprócz śniadań, mamy też możliwość zjedzenia ciast i napicia się różnorodnych napoi (od naparów zaczynając, przez kawy, na piwie kończąc). Co do wnętrza, to może nie jest największe, ale jest komfortowe. Jedyne czego mi brakuje, to możliwości zawieszenia torebek przy stoliku - może jakieś jaki można by było zamontować? W weekendy lepiej zrobić sobie rezerwację stolika bo w popularnych godzinach można się odbić od drzwi!"