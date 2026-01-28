Tragiczny wypadek pod Chodzieżą. Nie żyje 43-letnia kobieta, dwoje dzieci w szpitalu!

Jak udało się nam ustalić, wypadek wydarzył się w środę, 28 stycznia około godziny 8:25 na drodze wojewódzkiej nr 193 w Studźcach (powiat chodzieski). Zderzyły się tam samochód osobowy marki Hyundai oraz ciężarowa Scania.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierująca osobówką z nieznanych na razie przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającą ciężarówką.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe: straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Mimo szybkiej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować – zginęła na miejscu zdarzenia. Medycy udzielili pomocy dwojgu dzieci podróżujących samochodem osobowym. Ranni w wieku 8 lat oraz 1,5 roku zostali przetransportowani do szpitala. Na razie nie ma oficjalnych informacji o ich stanie zdrowia.

Droga wojewódzka nr 193 całkowicie zablokowana.