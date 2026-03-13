Najlepszy ramen w Poznaniu - TOP 10 poznańskich ramenów

Najlepszy ramen Poznań - LISTA
W dzisiejszych czasach, kiedy różnorodność kulinarna zdobywa coraz większą popularność, wielu z nas z chęcią sięga po egzotyczne smaki. Ramen, z jego bogatym bulionem, sprężystym makaronem i idealnie dobranymi dodatkami, stał się ulubionym wyborem na szybki lunch, rozgrzewającą kolację czy spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze. Niezależnie od tego, czy szukasz klasycznego Tonkotsu, pikantnego Miso, czy lekkiego Shoyu, poznańskie restauracje oferują szeroki wachlarz opcji. Dlatego też, poszukiwanie miejsca, gdzie jest najlepszy ramen w Poznaniu, jest dla wielu prawdziwą kulinarną misją. Przygotowaliśmy dla Was listę lokali, które zdobyły uznanie smakoszy i zasługują na uwagę.
- Yetztu Poznań Ramen Noodles
- Adres: Bolesława Krysiewicza 6, 61-825 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie bardzo ciekawe. Wontony i gyoza pyszne. Ale....rameny...cudo. Raczej niespotykane. Brakuje mojego ukochanego tantana w menu, ale przemiła kelnerka, (ktora pozwoliła nam wejsc wcześniej i poczekać na otwarcie lokalu w ciepełku, za co jeszcze raz DZIEKUJEMY SLICZNIE) , na pewno poleci cos pysznego. Ramenow jest sporo, każdy jest inny. Następnym razem, wpadam na Shoyu i Tonktosu. Polecam miejsce z całego serca. Do zobaczenia next time."
- Restauracja Zen On
- Adres: Święty Marcin 21, 61-804 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Nie mogliśmy się dodzwonić żeby dokonać rezerwacji więc stwierdziliśmy że pójdziemy i wejdziemy z ulicy i udało się..także wpadajcie nawet bez rezerwacji ale mowa o środku tygodnia godzina 16/17 nie wiem jak jest w weekend jedzenie znakomite oj zdecydowanie tak ! Pierożki dim sum pyszne normalnie podawane są 3 ale kelnerka widząc że jesteśmy we dwoje zaproponowała 4 mega fajnie Ika Paitan Ramen bardzo dobry…także nie ma co się zastanawiać extra miejsce na mapie Poznania Ps miła i sprawna obsługa"
- Ichiban Ramen Shop
- Adres: Woźna 18, 61-777 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jadlem tu jedne z najlepszych ramenow w poznaniu, wywar, makaron, dodatki - wszystko sie zgadzalo. Bylem kilkukrotnie testujac spora czesc menu i pomijajac ostatnia wizyte, ktora troche rozczarowala, bo ramen nie dosc, ze nie zgadzal sie skladnikami z menu (brakowalo jajka), to odstawal na minus dodatkami miesnymi/rybnymi, to zawsze bylem pozytywnie zaskoczony smakami kolejnych pozycji. Ostatnia wizyte potraktuje jako wpadke i mam nadzieje, ze kolejny raz bedzie godny pierwszych wizyt."
- Ramen-Ya
- Adres: Poznańska 1, 60-538 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjny ramen! Jadłem ramen w Japonii i w Chinach, więc mam porównanie — to, co podają tutaj, jest naprawdę bliskie oryginału. Głęboki bulion, idealny makaron, świetne dodatki. Widać pasję do kuchni. Zasłużone 5"
- Tonari - tradycyjna restauracja japońska
- Adres: Jackowskiego 37, 60-513 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wiele restauracji szczyci się autentyczną japońską kuchnią, lecz Tonari jest pierwszą w Poznaniu, która w mojej ocenie pozwala jej doświadczyć. Dania są pięknie podane, do tego w prawdziwej porcelanie. Porcje pozwalają się najeść, a dla mniej głodnych większość dań ma opcję mini. Wszystkie rameny smakują wyśmienicie i znacząco różnią się od siebie - nie można się nudzić. Do tego, jak w Japonii, zimna woda jest w cenie, podana jeszcze zanim cokolwiek się zamówi. Ceny są bardzo przystępne, szczególnie w porównaniu do konkurencji. Polecam przed przyjściem zrobić rezerwację gdyż wejść bez niej jest ciężko, nawet w dni powszednie."
- Madara Ramen Poznań
- Adres: Święty Marcin 43, 61-803 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Myślę, że dla standardowego zjadacza ramenu Madara będzie super, ale ja niestety jestem wielką fanką i jadłam już lepsze wydania co nie zmienia faktu, że sam bulion był pyszny - brakowało mi jednak większego zróżnicowania w dodatkach, żeby przenikały się zarówno smaki, jak i kontrastowe faktury. Uważam, że to niuanse, ale mają wpływ na zapamiętywanie doznania kulinarnego poza tym bardzo fajnie: intymna atmosfera i rewelacyjny wystrój. Muzyczka bardzo przyjemna. Mega szybko przyrządzone dania! PS. Ja jestem prosty człowiek. Miało być 4/5, ale toaleta proszę państwa zrobiła takie wrażenie, że aż 1 gwiazdkę to dodało! Japońskie doświadczenie po calosci"
- MIKOYA RAMEN BAR
- Adres: Bolesława Krysiewicza 6b, 61-825 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Tu chyba nie można nic innego napisać niż to, że tu po prostu naprawdę dobrze zjesz Aromatyczny bulion, świeże dodatki, przepyszny boczek, a do tego, co najbardziej cenię w restauracji, darmowa filtrowana woda A do tego zaangażowana i miła obsługa Warto poczekać w kolejce na miejsce"
- JEMSUSHI & RAMEN Poznań
- Adres: Bolesława Krysiewicza K9/K9, 61-825 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Tym razem przede wszystkim obsluga, po prostu swietna. Zazwyczaj najpierw pisze o jedzeniu ale tutaj Pani ktora nas obslugiwala byla dla mnie na pierwszym miejscu, caly czas usmiechnieta, mowila co poleca, znala odpowiedz na kazde pytanie, pytala czy smakuje i czy wszystko dobrze. Od dawna nie widzialam tak dobrej obslugi a troche podrozuje. Odnosnie jedzenia jedlismy pad thai, bylam w wielu miejscach w Poznaniu prakrycznie zawsze bralam pad thai ale zaden nie byl tak zblizony do tego ktory jadlam w Tajlandii az do dzis Po prostu mega ! Zero jakiegos za slodkiego sosu ktory psuje smak, krewetki idealne, makaron idealny, jestem szczerze zachwycona na pewno tu wroce. No i deser moj ulubiony panacotta, podanie swietne panacotta byla ksztaltu kota(przeslodkie) zanim zaczelam jesc robilam sesje zdjeciowa Posypka i sos do deseru rowniez dobre. Warto sprobowac piwa z kija marakuja nie przepadam za slodkimi piwami ale to bylo naprawde dobre. Polecam to miejsce z calego serca Pozdrawiam pozytywna Pania kelnerke"
- Drzewo Wiśni - Sushi and Asian Restaurant
- Adres: Stary Rynek 93, 61-773 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To nasza pierwsza wizyta z tej restauracji. Przyszliśmy o 17:30 i było dużo miejsca więc miła Pani Wiktoria zaproponowała nam miejsce przy oknie - obsługa była uprzejma oraz pomocna w wyborze, poza Datemaki z łososiem (najlepsze sushi jaki jadłem) kelnerka zaproponowała mi Spicy Miso BBQ Ramen który był obłędny. Wnętrze zachwyca stonowanym ciemnym wystrojem z licznymi japońskimi odniesieniami. Dodatkową imersję zapewniają ekrany z odtwarzanymi widokami ze spacerów po Tokyo i Osace. Nawet toaleta zapewnia relaksujące dźwięki asmr odtwarzające gwar Japońskiej ulicy - wróciły wspomnienia z ostatniej podróży do Tokyo. Na 100% tutaj wrócę, gorąco polecam. I pozdrawiam Panią Wiktorię."
- Gong
- Adres: Rybaki 12/2, 61-883 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zawitałyśmy do Poznania tylko dlatego żeby sprawdzić smak kuchni azjatyckiej. Gong cóż powiedzieć jedzenie rewelacja nie zawiodłam się smak, podanie , obsługa na wysokim poziomie. Więc jeśli macie ochotę na takie smaczki polecam w 100%"