„Kuchenne Rewolucje” w Poznaniu: Bistro Brejk pod lupą Magdy Gessler. Przyjaciele walczą o swoją restaurację

Kuchenne Rewolucje w Poznaniu: sezon 32, odcinek 8 (30.04.2026 r.)

Nowy odcinek programu „Kuchenne Rewolucje” ponownie zabiera widzów do Poznania, gdzie Magda Gessler podejmuje się ratowania kolejnej restauracji. Tym razem zmiany obejmują Bistro Brejk, prowadzone przez trzech przyjaciół-kucharzy i ich rodziny. Lokal miał być spełnieniem marzeń o wspólnym biznesie, jednak rzeczywistość szybko zweryfikowała plany właścicieli. Mimo pasji i doświadczenia w kuchni, brak gości i rosnące koszty sprawiły, że restauracja zaczęła mieć poważne problemy. O pomoc poprosiła żona jednego z właścicieli, gdy sytuacja stała się krytyczna.

Jak zawsze w programie, Magda Gessler nie boi się radykalnych zmian. Już od pierwszych chwil w restauracji wprowadza nowe zasady i proponuje zupełnie inne podejście do menu oraz obsługi gości. W odmienionym lokalu, który funkcjonuje teraz pod nazwą Bistro Trzy Fartuchy, postawiono na klasyczną kuchnię polską w nowoczesnym wydaniu.

Jak ustalił "Głos Wielkopolski", w menu znalazły się m.in.:

tatar wołowy po węgiersku (55 zł),

barszcz po staropolsku (24 zł),

kaczka faszerowana z racuchami i sałatą z dressingiem (od 75 zł),

kluski leniwe z malinami (29 zł),

bigos po staropolsku (22 zł),

placek po węgiersku (49 zł),

kotlet schabowy (44 zł),

racuchy drożdżowe (29 zł).

Kuchenne rewolucje w Poznaniu 30 kwietnia 2026. Tak teraz wygląda Bistro Trzy Fartuchy! [sezon 32, odcinek 8]

Zmiany wprowadzone przez Magdę Gessler w Poznaniu od lat budzą duże emocje. Restauratorka słynie z tego, że nie tylko odświeża menu, ale również całkowicie zmienia charakter lokali, stawiając na jakość, tradycję i wyrazisty smak.

Nowy odcinek „Kuchennych Rewolucji” z Bistro Trzy Fartuchy zostanie wyemitowany w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:30 na antenie TVN.

Widzowie z niecierpliwością czekają na emisję, zwłaszcza że internet już żyje opiniami pierwszych gości po zmianach. W sieci można znaleźć zarówno krytyczne komentarze, jak i bardzo entuzjastyczne recenzje. Jedni narzekają na nierówne porcje i smak niektórych dań, inni zachwycają się m.in. plackiem po węgiersku i barszczem.

Czy Magdzie Gessler uda się uratować Bistro Brejk i zamienić je w kulinarny sukces? Odpowiedź poznamy już w nowym odcinku „Kuchennych Rewolucji”.