Magda Gessler wkracza do akcji w Koszalinie. Lokal zmienił się nie do poznania

Magda Gessler ratuje koszaliński lokal
Jakiś czas temu w Koszalinie pojawiła się Magda Gessler, słynąca z tego, że od lat wyciąga restauratorów z tarapatów i pomaga im zdobyć rzesze nowych klientów. Przypomnijmy, że formuła "Kuchennych Rewolucji" opiera się na kilkudniowej analizie problemów i wprowadzaniu naprawczych rozwiązań, które mają na celu przywrócenie dawnym biznesom blasku i opłacalności.
W nadchodzącym odcinku, zaplanowanym na czwartek 23 kwietnia 2026 roku, widzowie zobaczą zmagania w lokalu, który wcześniej nosił nazwę "Tymianek", a obecnie działa jako "Bistro Ale Ziółko". Miejsce to borykało się z trudnościami typowymi dla branży gastronomicznej, ale po interwencji znanej ekspertki perspektywy wydają się znacznie bardziej obiecujące.
Po interwencji gwiazdy telewizji, restauracja funkcjonuje pod szyldem "Bistro Ale Ziółko". Dodatkowo wprowadzono gruntowne zmiany w koncepcji kulinarnej. Nowa strategia opiera się na starannie skomponowanym menu, w którym prym wiodą świeże zioła i naturalne aromaty.
Przemiana miała charakter całościowy, nadając miejscu zupełnie nowy, odświeżony klimat, który ma przyciągnąć miłośników lekkich i pysznych potraw. Oto fragmenty karty dań, stworzonej pod czujnym okiem Magdy Gessler:
- Warzywne ratatouille serwowane z kaszą pęczak i skwarkami za 39 zł
- Koperkowa zupa gotowana na kaczym bulionie z dodatkiem pieczonego jabłka i klusek lanych za 25 zł
- Znakomity gulasz z jelenia w towarzystwie ziemniaczanych kotlecików i buraczanej sałatki z vinaigrette za 65 zł
- Deserowy naleśnik z paschą, gałką lodów i ubitą śmietaną za 25 zł
- Tradycyjne wieprzowe kotlety mielone podawane z tłuczonymi ziemniakami oraz ciepłą marchwią i cebulą za 39 zł
- Pyszna cielęca pieczeń w sosie na bazie śmietany i rozmarynu, z tłuczonymi ziemniakami, skwarkami i zasmażanymi burakami za 55 zł.
Matka i syn ratują rodzinny biznes
Właścielami lokalu są matka i syn. To oni wspólnie zarządzają restauracją i dbają o jej codzienne funkcjonowanie. Tego typu scenariusze są chlebem powszednim w słynnym programie – małe, rodzinne przedsięwzięcia kryją ogromny potencjał, ale często potrzebują odpowiedniego wsparcia i wyznaczenia nowej, właściwej ścieżki rozwoju.
"Kuchenne Rewolucje" w Koszalinie
Czy Bistro Ale Ziółko osiągnie sukces?
Historia programu "Kuchenne Rewolucje" dobitnie udowadnia, że sama transformacja menu czy szyldu to jedynie wstęp do dalszej pracy. Kluczowe znaczenie ma determinacja właścicieli w utrzymaniu wysokiej jakości i systematycznym rozwijaniu swojego biznesu.
Koszalińskie "Bistro Ale Ziółko" już przyciąga wzrok zarówno mieszkańców miasta, jak i lojalnych widzów show. Ostateczny werdykt leży jednak w rękach klientów – to ich smak i gust przesądzą o długoterminowym sukcesie tego przedsięwzięcia.