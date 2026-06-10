Z kradzieży zrobili "rodzinny biznes". W przestępczy proceder wciągnęli nawet dziecko!

Rodzinne kradzieże w kasie samoobsługowej

Kryminalni od pewnego czasu analizowali serię podejrzanych transakcji w jednym ze sklepów w Barwicach. Monitoring szybko ujawnił, że za powtarzającym się schematem stoi jedna rodzina. Podczas zakupów przy kasie samoobsługowej kasowali tylko część produktów, a resztę – bez płacenia – lądowała w torbie.

Według policji proceder powtarzał się wielokrotnie.

– Rodzina w ten sposób kilkukrotnie robiła zakupy, powodując straty na kwotę prawie 3 000 zł – przekazują funkcjonariusze.

Zatrzymanie w domu

Policjanci ustalili, że w kradzieżach brały udział cztery osoby: matka, jej syn, nieletnia córka oraz synowa. Całą czwórkę zatrzymano w miejscu zamieszkania.

– Trzem osobom przedstawiono już zarzuty kradzieży, za które grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności – informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.W przypadku 13‑latki sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

To nie koniec sprawy

Śledczy nie wykluczają, że lista zarzutów może się wydłużyć.

– Z uwagi na charakter działania członków rodziny niewykluczone, że zostaną im przedstawione kolejne zarzuty dotyczące wcześniejszych zdarzeń – podkreśla asp. szt. Matys.

Policja analizuje nagrania i sprawdza, czy „rodzinny biznes” nie działał na większą skalę.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie