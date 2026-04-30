Majówka 2026 w Poznaniu (1-3 maja) będzie coraz cieplejsza, z możliwymi opadami w niedzielę.

Piątek (1 maja) i sobota (2 maja) zapowiadają się słonecznie i bezdeszczowo, z temperaturami do 20°C i 22°C.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (ponad 23°C), ale z dużym zachmurzeniem, silniejszym wiatrem (4 m/s) i możliwymi przelotnymi, niewielkimi opadami deszczu.

Pogoda w majówkę Poznaniu: 1-3 maja 2026

Przed mieszkańcami Poznania weekend z wyraźnie rosnącą temperaturą. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego, a termometry w niedzielę pokażą nawet ponad 23 stopnie Celsjusza. Początek weekendu upłynie pod znakiem słonecznej i bezdeszczowej aury, jednak jego zakończenie przyniesie zmianę w postaci chmur i silniejszego wiatru.

Słoneczny i ciepły początek weekendu

Piątek (1 maja) w Poznaniu zapowiada się bardzo pogodnie. Na niebie nie pojawią się żadne chmury, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 20 stopni. Poranek i noc będą jeszcze chłodne, ze spadkiem temperatury do około 6 stopni. Powieje też słaby wiatr o prędkości nieprzekraczającej 2 m/s. Deszczu tego dnia nie będzie.

Sobota (2 maja) przyniesie kontynuację słonecznej pogody i dalszy wzrost temperatury. W ciągu dnia termometry wskażą już około 22 stopnie, a noc będzie znacznie łagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 9 stopni. Podobnie jak w piątek, niebo pozostanie bezchmurne i nie są prognozowane żadne opady. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s.

Niedziela, 3 maja z chmurami i silniejszym wiatrem

Ostatni dzień weekendu okaże się najcieplejszy, ale jednocześnie przyniesie zmianę aury. Temperatura maksymalna w Poznaniu wzrośnie do ponad 23 stopni Celsjusza. Słoneczną pogodę zastąpi jednak duże zachmurzenie, które utrzyma się przez większą część dnia. Wyraźnie nasili się również wiatr, osiągając prędkość 4 m/s. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia bardzo niewielkich, przelotnych opadów deszczu.

Jaki weekend w Poznaniu?

Bezchmurna i ciepła pogoda w piątek oraz sobotę będzie sprzyjać spędzaniu czasu na zewnątrz. To doskonała okazja do długich spacerów, wypoczynku w parkach czy nad wodą. Rosnąca temperatura pozwoli w pełni cieszyć się aktywnościami na świeżym powietrzu. Z kolei w niedzielę, mimo że będzie najcieplej, warto wziąć pod uwagę zmianę pogody. Silniejszy wiatr i chmury mogą sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Planując niedzielne popołudnie, dobrze mieć w zanadrzu alternatywę na wypadek drobnego deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather

