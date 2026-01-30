Koło odpadło od samolotu w przestworzach! Wideo mrozi krew w żyłach

Koło odpadło tuż po starcie! Samolot British Airways z kilkuset osobami na pokładzie mimo to poleciał do Londynu

Do niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek wieczorem na lotnisku Harry Reid International Airport w Las Vegas. Krótko po starcie rejsu BA274 linii British Airways, lecącego do Wielkiej Brytanii... odpadło koło. Zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu wideo, które szybko obiegło media społecznościowe. Samolot wystartował około godziny 20:45 czasu lokalnego. Świadkowie relacjonowali, że tuż po oderwaniu maszyny od pasa na prawej części podwozia widoczne były iskry. W momencie chowania podwozia jedno z kół oderwało się i spadło na pas startowy. Wyraźnie widać to na filmie, który udostępniamy poniżej. Ten rodzaj Airbusa może pomieścić około 300-400 osób. Sytuacja naprawdę mogła budzić grozę! Jak to się skończyło? Czy udało się bezpiecznie wylądować i czy doszło do katastrofy lotniczej?

Utrata jednego koła nie uniemożliwia lądowania, choć stanowi poważną usterkę

Choć taki rozwój wydarzeń może zaskoczyć, mimo wszystko załoga zdecydowała się kontynuować lot. Airbus A350-1000 po dziewięciu godzinach... bezpiecznie wylądował na lotnisku Heathrow w Londynie. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła, że nikt nie odniósł obrażeń. Nie wiadomo nawet, czy pasażerowie byli świadomi problemu w trakcie lotu. Koło zostało później odnalezione na terenie lotniska w Las Vegas. Lotnisko nie podało informacji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu po incydencie. Airbus A350-1000 wyposażony jest w dwa główne zespoły podwozia, każdy z sześcioma kołami – łącznie dwanaście kół głównych oraz dwa w podwoziu przednim. Utrata jednego koła nie uniemożliwia zatem lądowania, choć stanowi poważną usterkę techniczną i wymaga szczegółowej kontroli maszyny po przylocie. "Bezpieczeństwo i ochrona są podstawą wszystkiego, co robimy. Współpracujemy z władzami przy wyjaśnianiu sprawy" – przekazał rzecznik British Airways w oświadczeniu dla mediów. FAA wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu. Na tym etapie nie podano przyczyn awarii ani informacji o ewentualnych konsekwencjach dla przewoźnika.

A wheel from the landing gear of British Airways flight BA274 detached during takeoff in Las Vegas. Despite this, the A350-1000 continued and landed safely in London. VC: Anadolu#britishairways #landinggear #rearwheel pic.twitter.com/Er52h4dIV8— Muscat Daily (@muscat_daily) January 29, 2026

