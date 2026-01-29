Katastrofa lotnicza blisko granicy, 15 ofiar! Wśród nich poseł

Potwierdzono katastrofę małego samolotu w Kolumbii. Wśród 15 ofiar jest parlamentarzysta

W katastrofie samolotu pasażerskiego, do której doszło w środę w północno-wschodniej Kolumbii, niedaleko granicy z Wenezuelą, zginęło 15 osób. Nikt z pasażerów ani członków załogi nie przeżył wypadku – poinformowały państwowe linie lotnicze Satena, cytowane przez agencję Reutera. Samolot typu Beechcraft 1900 wykonywał lot z miasta Cúcuta, położonego przy granicy z Wenezuelą do miejscowości Ocaña w departamencie Norte de Santander. Lot na tym odcinku, liczącym około 140 kilometrów w linii prostej, trwa zazwyczaj około 40 minut. Na pokładzie znajdowało się 13 pasażerów oraz dwóch członków załogi. Kontakt z maszyną utracono kilkanaście minut po starcie, około południa czasu lokalnego. Według informacji przekazanych przez linię Satena sygnał awaryjny nie został aktywowany. Tak, jakby coś stało się bardzo nagle.

Katastrofa maszyny z politykami na krótko przed wyborami. Wśród ofiar poseł Diogenes Quintero i Carlos Salcedo, kandydat do parlamentu

W nocy ze środy na czwartek., 29 stycznia naszego czasu służby ratunkowe zlokalizowały wrak samolotu w trudno dostępnym, górzystym terenie regionu Catatumbo. Lokalne media poinformowały, że na miejscu nie znaleziono żadnych ocalałych. Obszar, w którym doszło do katastrofy, jest znany z trudnych warunków terenowych i obecności nielegalnych grup zbrojnych, co utrudniało akcję poszukiwawczą. Z opublikowanej przez przewoźnika listy pasażerów wynika, że wśród ofiar znajduje się poseł do parlamentu Kolumbii Diogenes Quintero wraz z członkami swojego zespołu. Na pokładzie był także Carlos Salcedo, kandydat do parlamentu przed zaplanowanymi na marzec wyborami. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Kolumbijska cywilna agencja lotnicza zapowiedziała wszczęcie oficjalnego śledztwa, w ramach którego śledczy zbadają wrak samolotu oraz zapisy komunikacji z kontrolą ruchu lotniczego. Władze departamentu Norte de Santander złożyły kondolencje rodzinom ofia.

#ATENCIÓN. Se conocen las primeras imágenes del avión de Satena accidentado en zona rural del mpio/Hacarí, cuando cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave fue ubicada en un sector de difícil acceso, mientras organismos de socorro adelantan labores de verificación.En desarrollo https://t.co/j8WHF4HU1I pic.twitter.com/sghI368oWG— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 28, 2026

