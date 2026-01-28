Samolot zniknął z radarów! Na pokładzie 15 osób. Trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza

- Samolot z 15 osobami na pokładzie zaginął w Kolumbii, wywołując alarm.
- Trwa intensywna akcja poszukiwawcza w pobliżu granicy z Wenezuelą.
- Czy uda się odnaleźć maszynę i jej pasażerów?
Alarm w Kolumbii. Zaginął samolot pasażerski
Na pokładzie samolotu, który wystartował z przygranicznego miasta Cucuta w północno-wschodniej Kolumbii i miał wylądować w oddalonej o około 200 km miejscowości Ocana było 13 pasażerów i dwóch członków załogi.
Według kolumbijskich władz lotniczych uruchomiono procedury bezpieczeństwa i poszukiwawcze. Służby robią wszystko, by odnaleźć zaginiony samolot i pasażerów.