Samolot zniknął z radarów! Na pokładzie 15 osób. Trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza

2026-01-28 22:31

W Kolumbii trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza. Samolot z 15 osobami na pokładzie zaginął w pobliżu granicy z Wenezuelą - poinformowały w środę wieczorem kolumbijskie państwowe linie lotnicze Satena, cytowane przez agencję AFP. Czy mogło dojść do tragedii?

Samolot zniknął z radarów! Na pokładzie 15 osób

  • Samolot z 15 osobami na pokładzie zaginął w Kolumbii, wywołując alarm.
  • Trwa intensywna akcja poszukiwawcza w pobliżu granicy z Wenezuelą.
  • Czy uda się odnaleźć maszynę i jej pasażerów?

Alarm w Kolumbii. Zaginął samolot pasażerski

Na pokładzie samolotu, który wystartował z przygranicznego miasta Cucuta w północno-wschodniej Kolumbii i miał wylądować w oddalonej o około 200 km miejscowości Ocana było 13 pasażerów i dwóch członków załogi.

Według kolumbijskich władz lotniczych uruchomiono procedury bezpieczeństwa i poszukiwawcze. Służby robią wszystko, by odnaleźć zaginiony samolot i pasażerów.

