Samolot zniknął z radarów! Na pokładzie 15 osób. Trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza

Samolot z 15 osobami na pokładzie zaginął w Kolumbii, wywołując alarm.

Trwa intensywna akcja poszukiwawcza w pobliżu granicy z Wenezuelą.

Czy uda się odnaleźć maszynę i jej pasażerów?

Alarm w Kolumbii. Zaginął samolot pasażerski

Na pokładzie samolotu, który wystartował z przygranicznego miasta Cucuta w północno-wschodniej Kolumbii i miał wylądować w oddalonej o około 200 km miejscowości Ocana było 13 pasażerów i dwóch członków załogi.

Według kolumbijskich władz lotniczych uruchomiono procedury bezpieczeństwa i poszukiwawcze. Służby robią wszystko, by odnaleźć zaginiony samolot i pasażerów.

