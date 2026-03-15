Wielka przeprowadzka papieża! Tutaj teraz zamieszka

Papież Leon XIV przeprowadza się do apartamentu w Pałacu Apostolskim. Od momentu wyboru mieszkał w tymczasowym mieszkaniu
W sobotę, 14 marca papież Leon XIV przeprowadził się z dotychczasowego mieszkania w pobliżu Placu Świętego Piotra do odnowionego papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim. Zamieszka w historycznych pomieszczeniach razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Apartament w Pałacu Apostolskim przez ponad dekadę pozostawał pusty i dopiero w ubiegłym roku rozpoczęto jego gruntowny remont. Ostatnim papieżem, który mieszkał w tych pomieszczeniach, był Benedykt XVI. Opuścił je w lutym 2013 roku po swojej rezygnacji z urzędu. Jego następca, papież Franciszek, po wyborze w marcu tego samego roku zdecydował, że nie będzie korzystał z apartamentu w Pałacu Apostolskim. Zamiast tego zamieszkał w Domu Świętej Marty – budynku pełniącym funkcję hotelu dla duchownych odwiedzających Watykan oraz uczestników konklawe.
ZOBACZ TEŻ: Nie zgadniesz, jaki prezent dostał papież Leon XIV! "Niebo nam sprzyjało"
Zaskakująca zmiana w papieskich apartamentach. Leon XIV ma małą siłownię
Prace remontowe trwały niemal dziesięć miesięcy, Leon XIV mieszkał wtedy swoim dotychczasowym domu w Palazzo del Sant’Uffizio, położonym w pobliżu Placu Świętego Piotra. Dopiero po zakończeniu prac zdecydował o przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego. Jedną z najbardziej nietypowych zmian w apartamencie jest... przygotowanie niewielkiej siłowni. Jak podkreśla Watykan, 70-letni papież przywiązuje dużą wagę do aktywności fizycznej. Zanim został wybrany na papieża, kardynał Robert Prevost regularnie korzystał z jednej z rzymskich siłowni.
Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja 2025 roku
Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja 2025 roku. Przyjął imię Leon XIV. Jest pierwszym amerykańskim papieżem w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku był prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa.