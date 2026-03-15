Wielka przeprowadzka papieża! Tutaj teraz zamieszka

Papież Leon XIV przeprowadza się do apartamentu w Pałacu Apostolskim. Od momentu wyboru mieszkał w tymczasowym mieszkaniu

W sobotę, 14 marca papież Leon XIV przeprowadził się z dotychczasowego mieszkania w pobliżu Placu Świętego Piotra do odnowionego papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim. Zamieszka w historycznych pomieszczeniach razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Apartament w Pałacu Apostolskim przez ponad dekadę pozostawał pusty i dopiero w ubiegłym roku rozpoczęto jego gruntowny remont. Ostatnim papieżem, który mieszkał w tych pomieszczeniach, był Benedykt XVI. Opuścił je w lutym 2013 roku po swojej rezygnacji z urzędu. Jego następca, papież Franciszek, po wyborze w marcu tego samego roku zdecydował, że nie będzie korzystał z apartamentu w Pałacu Apostolskim. Zamiast tego zamieszkał w Domu Świętej Marty – budynku pełniącym funkcję hotelu dla duchownych odwiedzających Watykan oraz uczestników konklawe.

Zaskakująca zmiana w papieskich apartamentach. Leon XIV ma małą siłownię

Prace remontowe trwały niemal dziesięć miesięcy, Leon XIV mieszkał wtedy swoim dotychczasowym domu w Palazzo del Sant’Uffizio, położonym w pobliżu Placu Świętego Piotra. Dopiero po zakończeniu prac zdecydował o przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego. Jedną z najbardziej nietypowych zmian w apartamencie jest... przygotowanie niewielkiej siłowni. Jak podkreśla Watykan, 70-letni papież przywiązuje dużą wagę do aktywności fizycznej. Zanim został wybrany na papieża, kardynał Robert Prevost regularnie korzystał z jednej z rzymskich siłowni.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja 2025 roku

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja 2025 roku. Przyjął imię Leon XIV. Jest pierwszym amerykańskim papieżem w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku był prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa.

Pope Leo XIV on March 14 took possession of the traditional papal apartment within the Apostolic Palace, moving along with his closest collaborators into the quarters traditionally reserved for his predecessors. https://t.co/iFB2nLqVcG— Catholic News Agency (@cnalive) March 14, 2026

