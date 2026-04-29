Wójt zaatakowana nożem! Chwile grozy w urzędzie gminy

Grzegorz Kluczyński
2026-04-29 18:05

Do groźnego zdarzenia doszło w środę, 29 kwietnia w budynku urzędu gminy w Starej Kornicy (woj. mazowieckie). Wójt Beata Jerzman została zaatakowana ostrym narzędziem. Kobieta trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Napastnik został zatrzymany.

Do ataku doszło w godzinach popołudniowych w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy. Według ustaleń lokalnych mediów 42‑letni pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wszedł do gabinetu wójt Beaty Jerzman i zadał jej ciosy nożem w szyję oraz okolice nerek.

Napastnik miał działać nagle i z dużą agresją. W urzędzie wybuchła panika, a świadkowie natychmiast ruszyli na pomoc.

Urzędnicy obezwładnili nożownika

Zanim na miejsce dotarły służby, pracownicy urzędu obezwładnili napastnika, uniemożliwiając mu dalsze ataki. Mężczyzna został następnie przekazany funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

- 42‑latek zaatakował ostrym narzędziem panią wójt. Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności - potwierdza w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, st. post. Bartłomiej Matejek.

Śledczy badają motyw działania napastnika i zabezpieczają nagrania z monitoringu.

Walka o życie i szybka akcja służb

Jak informuje "Nowy Kurier", na miejsce wezwano ratowników medycznych z Platerowa, strażaków z JRG Łosice i OSP Nowa Kornica, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ranna wójt została przetransportowana do szpitala. Według informacji przekazanych przez lokalne media, jej stan jest stabilny, a obrażenia – choć poważne – nie zagrażają życiu. Policja nie udziela jednak informacji na temat stanu zdrowia.

