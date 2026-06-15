Kim był Gaspi, 23-letni influencer zmarły w wypadku śmigłowca? Zginął razem z Olivierem Tree

Tragiczna śmierć 23-letniego influencera Gaspiego w Rio de Janeiro

Gaspi odszedł, mając przed sobą niemal całe życie, w niedzielę 14 czerwca 2026 roku. Do śmiertelnej w skutkach katastrofy z udziałem dwóch zderzających się w powietrzu helikopterów doszło w popularnej dzielnicy Recreio dos Bandeirantes. Jak donosi brazylijska edycja CNN, obie maszyny runęły z impetem prosto na gęsto zastawiony parking, co doprowadziło do natychmiastowego pożaru, w którym doszczętnie spłonęło blisko 20 samochodów. Wśród ofiar tragicznego lotu znalazł się nie tylko młody argentyński twórca internetowy, ale również popularny amerykański muzyk Oliver Tree. Autor hitów „Miss You” i „Life Goes On” dominował w nagłówkach światowej prasy, jednak to właśnie niespodziewane odejście Gaspiego wywołało olbrzymie poruszenie na terenie całej Ameryki Łacińskiej.

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Muzycy, którzy odeszli za wcześnie... (Avicii, Chada, XXXtentacion, Big Scythe) | ESKA XD - Ale to już było! #58

Gaspi, gwiazda internetu z Argentyny

Urodzony w Buenos Aires Gaspar Prim Díaz zyskał ogromną sympatię internautów jako charyzmatyczny YouTuber, twórca komediowy i prawdziwy fenomen sieci. Jego rozpoznawalność błyskawicznie rosła na hiszpańskojęzycznym rynku za sprawą odważnych, satyrycznych wywiadów i nietuzinkowego humoru. Materiały Gaspiego przyciągały przed ekrany tłumy, generując wielomilionowe odsłony. Twórca zgromadził niespełna trzy miliony fanów zarówno na swoim kanale na YouTube, jak i w profilu na Instagramie, plasując się w czołówce najbardziej lubianych osobowości młodego pokolenia. W trakcie swojej dynamicznej kariery Argentyńczyk współpracował m.in. z tak wielkimi postaciami ze świata streamingu jak Ibai Llanos czy El Rubius. Jego nagła i przedwczesna śmierć głęboko wstrząsnęła milionami oddanych sympatyków.