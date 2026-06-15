Kim był Gaspi, 23-letni influencer zmarły w wypadku śmigłowca? Zginął razem z Olivierem Tree

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-15 18:45

Gaspi stracił życie podczas niedzielnej katastrofy helikopterów w Rio de Janeiro. Zaledwie 23-letni influencer miał rzeszę ponad trzech milionów fanów na Instagramie, dla których tragiczna wiadomość stała się prawdziwym ciosem. W tym samym wypadku zginął również popularny wokalista, Oliver Tree.

Tragiczna śmierć 23-letniego influencera Gaspiego w Rio de Janeiro

Gaspi odszedł, mając przed sobą niemal całe życie, w niedzielę 14 czerwca 2026 roku. Do śmiertelnej w skutkach katastrofy z udziałem dwóch zderzających się w powietrzu helikopterów doszło w popularnej dzielnicy Recreio dos Bandeirantes. Jak donosi brazylijska edycja CNN, obie maszyny runęły z impetem prosto na gęsto zastawiony parking, co doprowadziło do natychmiastowego pożaru, w którym doszczętnie spłonęło blisko 20 samochodów. Wśród ofiar tragicznego lotu znalazł się nie tylko młody argentyński twórca internetowy, ale również popularny amerykański muzyk Oliver Tree. Autor hitów „Miss You” i „Life Goes On” dominował w nagłówkach światowej prasy, jednak to właśnie niespodziewane odejście Gaspiego wywołało olbrzymie poruszenie na terenie całej Ameryki Łacińskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Miał lada moment zagrać w Polsce. Oliver Tree zginął w katastrofie lotniczej! "Trudno pojąć, że odszedł"

Muzycy, którzy odeszli za wcześnie... (Avicii, Chada, XXXtentacion, Big Scythe) | ESKA XD - Ale to już było! #58

Gaspi, gwiazda internetu z Argentyny

Urodzony w Buenos Aires Gaspar Prim Díaz zyskał ogromną sympatię internautów jako charyzmatyczny YouTuber, twórca komediowy i prawdziwy fenomen sieci. Jego rozpoznawalność błyskawicznie rosła na hiszpańskojęzycznym rynku za sprawą odważnych, satyrycznych wywiadów i nietuzinkowego humoru. Materiały Gaspiego przyciągały przed ekrany tłumy, generując wielomilionowe odsłony. Twórca zgromadził niespełna trzy miliony fanów zarówno na swoim kanale na YouTube, jak i w profilu na Instagramie, plasując się w czołówce najbardziej lubianych osobowości młodego pokolenia. W trakcie swojej dynamicznej kariery Argentyńczyk współpracował m.in. z tak wielkimi postaciami ze świata streamingu jak Ibai Llanos czy El Rubius. Jego nagła i przedwczesna śmierć głęboko wstrząsnęła milionami oddanych sympatyków.

Gaspi nie żyje
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARGENTYNA
RIO DE JANEIRO
HELIKOPTER
INFLUENCER