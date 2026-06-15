Miał siekierę i chciał zabić sąsiada! Groził też, że spali mu dom! 60-latek trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w gminie Kołbiel. Zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy. Wynikało z niego, że zatrzymany później przez policjantów 60-latek zachowuje się wyjątkowo agresywnie i kieruje pod adresem swojego sąsiada groźby.

Mężczyzna początkowo oddalił się z miejsca, jednak po chwili wrócił. Tym razem trzymał w ręku niebezpieczne narzędzie: siekierę! Sytuacja stała się bardzo poważna.

Szybka interwencja policji i zatrzymanie

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy agresywny 60-latek został obezwładniony i zatrzymany, zanim doszło do tragedii. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku, która przeanalizowała zgromadzony materiał dowodowy.

60-latek tymczasowo aresztowany

Śledczy uznali, że zachowanie mieszkańca gminy Kołbiel stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia pokrzywdzonego. Prokurator skierował więc do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

Sąd przychylił się do tego wniosku. 60-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. W tym czasie będzie pozostawał odizolowany od społeczeństwa.

Policja apeluje o czujność i reagowanie

Policjanci przypominają, by nie lekceważyć niepokojących sygnałów i reagować na przejawy agresji.

− Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się za naszym oknem lub za ścianą. Jeśli widzimy niepokojące sygnały, akty agresji czy sytuacje, które mogą zagrażać czyjemuś życiu lub zdrowiu, nie zwlekajmy z powiadomieniem służb − apelują funkcjonariusze.

Jak podkreślają mundurowi, szybka reakcja i telefon pod numer alarmowy mogą uratować czyjeś życie.

Atak siekierą na Uniwersytecie Warszawskim. Nie żyje kobieta