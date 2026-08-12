Osobówka zderzyła się z tramwajem. Ciężarna kobieta ranna

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na alei Jana Pawła II, na wysokości ul. Nowolipie w Warszawie. W środę, 12 sierpnia po godzinie 17:00 Samochód elektryczny marki Volkswagen zderzył się tam z tramwajem linii 19.

Jak wynika ze wstępnych informacji, w wyniku zdarzenia drogowego poszkodowana została kierująca Volkswagenem. Kobieta jest w ciąży. Na miejscu została zbadana przez Zespół Ratownictwa Medycznego, a następnie przewieziona do szpitala.

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal Wawa Hot News 24. Na miejscu pojawiły się służby. Działania prowadzili strażacy, policjanci oraz Nadzór Ruchu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i rozpoczęto ustalanie jego dokładnego przebiegu.

Zderzenie spowodowało również utrudnienia w komunikacji miejskiej. Ruch tramwajowy w kierunku Żoliborza został czasowo wstrzymany, a w rejonie alei Jana Pawła II tworzyły się utrudnienia.

Policja prowadzi czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny zderzenia.

Policja apeluje o ostrożność

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, a nawet i śmierci.

Kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów i bacznie obserwować sytuację wokół siebie. Szczególną uwagę należy zwracać w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz torowisk tramwajowych.

Pamiętajmy – bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Chwila ostrożności może uratować zdrowie, a nawet życie - apelują służby do uczestników ruchu drogowego.