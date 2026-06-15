Warszawskie Targi Obronne 2026. Czołg Abrams, sprzęt GROM-u, symulator dachowania i spotkania z żołnierzami oraz policjantami

Sprzęt wojskowy i służb z bliska

Jedną z największych atrakcji będzie wystawa sprzętu wykorzystywanego przez Wojsko Polskie oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in.:

czołg M1A1 Abrams ,

, armatohaubicę K9,

transporter opancerzony Rosomak,

wyposażenie jednostki specjalnej GROM,

sprzęt i pojazdy Wojsk Obrony Terytorialnej,

policyjne radiowozy i motocykle,

opancerzony pojazd policyjnych kontrterrorystów,

specjalistyczne pojazdy Państwowej Straży Pożarnej,

wozy obserwacyjne Straży Granicznej,

samochód Służby Ochrony Państwa wykorzystywany do przewozu najważniejszych osób w państwie.

Dodatkową atrakcją będzie symulator dachowania, dzięki któremu uczestnicy będą mogli przekonać się, jak zachowuje się pojazd podczas wypadku i jak ważne jest prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa.

Jak zostać żołnierzem, policjantem lub operatorem Wojsk Specjalnych?

Na trzech scenach tematycznych odbędą się spotkania i prelekcje poświęcone służbie w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. W programie znalazły się m.in. tematy:

Jak zostać żołnierzem?

Jak zostać policjantem?

Jak trafić do Wojsk Specjalnych?

Fake newsy – czy można z nimi wygrać?

Inicjatywy sąsiedzkie jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy.

Tematy związane ze strzelectwem sportowym i obronnym.

To okazja, aby bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami służb i dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja oraz codzienna służba.

Autor: Katarzyna Olczak/ Canva.com

Ratownictwo chemiczne, roboty i drony

Swoje możliwości zaprezentuje również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej.

Na stoisku edukacyjnym będzie można zobaczyć specjalistyczne ubrania ochronne, sprzęt pomiarowy wykorzystywany podczas akcji ratowniczych oraz poznać zasady działania ratowników chemicznych. Strażacy zaprezentują również specjalistyczne pojazdy ratownicze, a także robota i drona wykorzystywane podczas działań związanych z zagrożeniami chemicznymi i ekologicznymi.

Ponad 100 wystawców

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele przemysłu obronnego, firm technologicznych, branży strzeleckiej oraz organizacji związanych z bezpieczeństwem. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi przez wojsko, służby mundurowe i sektor bezpieczeństwa.

Informacje praktyczne

20 czerwca 2026 r.

EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Ponad 100 wystawców, 3 sceny tematyczne i wystawa sprzętu na terenie zewnętrznym

Szczegółowy program i bilety: warszawskietargiobronne.pl

Warszawskie Targi Obronne to wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska sprzęt wojskowy i służb, zdobyć praktyczną wiedzę o bezpieczeństwie oraz spotkać ludzi, którzy na co dzień odpowiadają za ochronę państwa i obywateli.