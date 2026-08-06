85-letnia gwiazda zmasakrowała hymn USA. Miliony odsłon i zrzucenie winy na... wiatr

Krajowe podwórko pamięta niezapomniany występ Edyty Górniak podczas mistrzostw świata w Korei. Z kolei w Stanach Zjednoczonych symbolem wokalnej kompromitacji podczas śpiewania hymnu przez lata była Fergie i jej wykonanie z 2018 roku. Teraz do tego niechlubnego grona dołączyła kolejna artystka. Jej nietrafiona interpretacja amerykańskiego hymnu zyskała miliony wyświetleń, ściągając na nią lawinę bezlitosnych ocen. Internauci kpią również z tłumaczeń samej zainteresowanej.

Wpadka w wykonaniu hymnu USA. Internet szydzi z cenionej wokalistki

Mecz pomiędzy Los Angeles Queens i New York Heights, inaugurujący rozgrywki Women's Pro Baseball League 2026, odbył się 1 sierpnia. Zgodnie z tradycją, wydarzenie otworzyło wykonanie "The Star-Spangled Banner", XVIII-wiecznej pieśni pełniącej rolę hymnu USA. Zaszczyt ten przypadł artystce soulowej i R&B, która na scenie występuje od przeszło sześciu dekad. Martha Reeves z dumą odśpiewała utwór, ale niestety, jej wokalne popisy pozostawiły wiele do życzenia.

W kolejnych dniach nagranie z boiska podbiło światową sieć. Urywki publikowane na YouTube i w mediach społecznościowych zgromadziły już miliony wyświetleń, a widzowie reagowali śmiechem, zażenowaniem i wręcz gniewem. Amerykanie traktują swoje symbole narodowe z ogromnym szacunkiem, więc taka reakcja nie dziwi. Kamery zarejestrowały też konsternację i śmiech wśród zgromadzonych na trybunach kibiców.

"Fergie, przepraszamy", "Kocham ujęcie na widownię, wszyscy powstrzymują śmiech", "Ustawię to sobie na budzik", "Sama sobie wybrała tonację i ani przez chwilę jej nie utrzymała", "To dobrze oddaje aktualny stan Ameryki" - możemy przeczytać w komentarzach na popularnych platformach.

Martha Reeves - kim jest artystka?

Piosenkarka urodziła się w 1941 roku w Alabamie, lecz wczesne lata spędziła w Michigan, gdzie przeprowadziła się wraz z rodziną. Jej wokalne umiejętności przyniosły jej sławę w całych Stanach Zjednoczonych. Wspólnie z grupą Martha Reeves and the Vandellas nagrała wiele hitów, co w 1995 roku zaowocowało wprowadzeniem do "Rock and Roll Hall of Fame". Niedawno magazyn "Rolling Stone" umieścił ją w rankingu dwustu najlepszych wokalistek w historii. Martha Reeves udzielała się również w polityce, zasiadając jako niezależna radna w radzie miejskiej Detroit.

ZOBACZ TEŻ: Michał Wiśniewski mówi biegle po niemiecku. Co ma wspólnego z Niemcami? Nie tylko "Keine Grenzen"

Piosenkarka się tłumaczy. Wszystkiemu winne chórzystki i pogoda

Już dzień po meczu, 2 sierpnia, artystka odpowiedziała na mnożące się słowa krytyki. 85-latka przyznała, że występ był nieudany, ale argumentowała, że to wina złej pogody oraz braku profesjonalnego odsłuchu. Wyraziła jednak wdzięczność za zaproszenie, zaznaczając, że chciała wesprzeć młode sportsmenki, które odniosły tak wielki sukces. W sieci pojawiło się jednak wideo z prób, na którym Martha Reeves narzeka na fałszujące chórzystki i kwestionuje potrzebę ich obecności.

"To wyjątkowy zaszczyt być zaproszoną do występu na otwarciu Women's Professional Baseball League i pomocy w świętowaniu tej historycznej dla kobiet sportu chwili. Za żadne skarby bym tego nie przegapiła. Warunki na boisku były jednak mokre i wietrzne, a bez scenicznego sprzętu nie mogłam się słyszeć tak, jak normalnie. Mimo że to nie był występ, na jaki liczyłam, jestem wdzięczna, że mogłam tam być i wspierać te godne podziwu sportowczynie" - czytamy.

Dla fanów baseballu dodajemy, że w inauguracyjnym spotkaniu Los Angeles Queens pokonały New York Heights 10-8.

Sonda Znasz hymn Polski na pamięć? Tak, to obowiązek Tylko dwie pierwsze zwrotki Niestety nie...