Brzozowski nową twarzą Polsatu? Zaśpiewał jako Wodecki, oklaskiwał go sam Miszczak!

W historii popularnego programu stacji Polsat "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" do najbardziej docenianych i najczęściej przypominanych transformacji należy ta w wykonaniu Mateusza Ziółki. W trakcie dziesiątego sezonu, wyemitowanego w 2018 roku, artysta genialnie odwzorował postać zmarłego rok wcześniej Zbigniewa Wodeckiego. Jego interpretacja wielkiego przeboju "Lubię wracać tam, gdzie byłem" na długo zapadła w pamięci wielu polskich widzów.

Teraz zgromadzona na prezentacji polsatowskiej ramówki publiczność mogła na własne oczy przekonać się o tym, czy na scenie pojawił się godny następca w tej kategorii. W kultowego muzyka wcielił się tym razem nowy nabytek stacji, Rafał Brzozowski, prezentując zgromadzonym swoje wokalne i aktorskie umiejętności.

Rafał Brzozowski wziął ślub, ale szybko wrócił do pracy

Niedawno muzyk sformalizował swój związek z ukochaną Heleną, jednak wraz ze zbliżającym się sezonem jesiennym w jego kalendarzu raczej brakuje miejsca na chwile wytchnienia. Głośna ceremonia ślubna i wesele oraz huczne poprawiny cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mediów w całym kraju. Teraz Rafał Brzozowski musi jednak z powrotem poświęcić się zawodowym wyzwaniom, co oznacza, że wyjazd na tradycyjny miesiąc miodowy nie nastąpi w najbliższym czasie.

Jednym z najważniejszych punktów w nowym grafiku artysty było przybycie na uroczystą prezentację jesiennej oferty Polsatu. Wokalista, który przez poprzednie lata był zdaniem widzów twarzą konkurencyjnej Telewizji Polskiej, dołączył do grona uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na branżowym wydarzeniu zaprezentował przed zebranymi gośćmi zapowiedź tego, czego widzowie mogą spodziewać się na telewizyjnych ekranach.

Brzozowski poruszył jako Wodecki. Miszczak nie krył podziwu

Piosenkarz pojawił się na ramówkowej gali nie tylko w celach promocyjnych, ale przede wszystkim po to, aby zaprezentować się w pełnej charakteryzacji jako Zbigniew Wodecki. Tego rodzaju występy stały się już najwidoczniej swego rodzaju zwyczajem. W minionym roku swoim wokalnym i aktorskim talentem jako amerykański gwiazdor Benson Boone popisał się Kamil Studnicki, zapowiadając tym samym ubiegłoroczny sezon "TTBZ".

Wykonanie utworu z repertuaru zmarłego w 2017 roku artysty spotkało się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem, a zachwycona widownia natychmiast wstała ze swoich miejsc. Ogromne brawa zadowolony z efektu na scenie rozdawał zresztą sam dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak.

Czas zweryfikuje, czy piosenkarz robiący jeszcze nie tak dawno karierę w TVP zarządzanej przez Jacka Kurskiego zostanie teraz czołową postacią Polsatu. Jedno jest pewne: od września zobaczymy go w stawce "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

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"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 2026 już we wrześniu

Premiera 23. odsłony tego popularnego show została zaplanowana przez Polsat na 4 września 2026 roku. Na scenie z muzycznymi metamorfozami zmierzą się następujące osoby ze świata szeroko pojętego show-biznesu:

Rafał Brzozowski

Gabriel Fleszar

Marcin Maciejczak

Ula Milewska

Marcin Miller

Bryska

Ida Nowakowska

Maria Sadowska

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