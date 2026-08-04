Nici z szybkiej podróży poślubnej Rafała Brzozowskiego. Wiemy, co go blokuje

Końcówka wakacji i początek jesieni to wyjątkowo intensywny okres dla największych gwiazd telewizji. To właśnie wtedy odbywają się prezentacje jesiennych ramówek, ruszają zdjęcia do nowych programów i startują najważniejsze produkcje. W gronie osób, które mogą mieć wyjątkowo napięty kalendarz, znajduje się Rafał Brzozowski. Wszystko wskazuje na to, że artysta będzie musiał odłożyć wszelkie dalsze wyjazdy na później.

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Rafał Brzozowski będzie musiał odłożyć podróż poślubną? Wszystko przez pracę!

Od kilku tygodni nazwisko Rafała Brzozowskiego coraz częściej pojawia się w medialnych informacjach dotyczących programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalista będzie jednym z uczestników nowej edycji muzycznego hitu Polsatu. Oficjalne szczegóły mają zostać przedstawione podczas jesiennej prezentacji ramówki stacji.

Rafała Brzozowskiego czeka więc bardzo pracowity czas. Udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oznacza bowiem intensywna promocja programu.

To właśnie dlatego szybka podróż poślubna mogłaby okazać się trudna do zrealizowania. Obowiązki zawodowe mogą skutecznie pokrzyżować plany. Harmonogram gwiazd telewizji jesienią jest zwykle wypełniony niemal co do dnia, a kilkudniowy wyjazd za granicę lub w Polskę często staje się zwyczajnie niemożliwy.

Nie można również zapominać o samej ramówce Polsatu. Obecność Rafała Brzozowskiego podczas prezentacji nowych programów będzie obowiązkowa. To właśnie tam stacja tradycyjnie przedstawia swoich największych gospodarzy, jurorów i uczestników formatów, które mają przyciągnąć widzów przed telewizory.

Dla artysty byłby to także doskonały moment na oficjalne pokazanie się w nowym projekcie i spotkanie z mediami. Nic więc dziwnego, że właśnie ten termin może okazać się ważniejszy niż planowanie zagranicznego wypoczynku.

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