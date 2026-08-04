Maja Ostaszewska pokazała śliczną córkę i dorosłego już syna! Widać rodzinne podobieństwo?

Maja Ostaszewska i Michał Englert: Razem na planie, razem w życiu

Maja Ostaszewska (53 l.) jest jedną z najpopularniejszych i szanowanych aktorek w branży. Dwukrotnie nagradzana Orłem za role pierwszoplanowe z filmach "Jack Strong" czy "Body/Ciało". Widzowie polubili ją szczególnie za role w "Przepisie na życie", "Diagnozie" czy w trylogii "Teściowie". W tym roku pojawiła się w głośnym serialu "Proud".

Ceniona aktorka nie jest jedyną niezwykle utalentowaną osobą w domu. Od ponad dwudziestu lat tworzy szczęśliwy związek z operatorem i scenarzystą Michałem Englertem (51 l.). Partner Mai Ostaszewskiej jest synem uwielbianej Marty Lipińskiej (86 l.) oraz reżysera Macieja Englerta (80 l.). Jego wujem jest Jan Englert (83 l.).

Mimo długiego stażu Maja Ostaszewska i Michał Englert nie zalegalizowali swojego związku. W jednym z wywiadów aktorka stwierdziła, że "papierek" nie jest im potrzebny do szczęścia. Para wychowuje dwójkę dzieci, 19-letniego Franciszka i 17-letnią Janinę.

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Maja Ostaszewska pokazała córkę. Jak dwie krople wody?

Gwiazda "Teściów" aktywnie działa w mediach społecznościowych, ale jednocześnie chroni prywatność najbliższych. Zdjęcia z mężem oraz dziećmi to prawdziwa rzadkość. Jednak gdy jest ku temu okazja, aktorce zdarza się zrobić wyjątek. Tak było tym razem. Maja Ostaszewska najpierw wrzuciła zdjęcie z córką, a chwile później poświęciła synowi cały post.

Maja Ostaszewska wybrała się z nastoletnią Janiną na włoską wyspę Ischia. Wśród zdjęć prezentujących wspaniałe widoki znalazło się również rodzinne selfie. Córka aktorki wyrasta na prawdziwą piękność! Kilka tygodni razem z mamą wzięła udział w sesji oraz rozmowie dla polskiego wydania magazynu "Vogue". Na razie nie wiadomo czy dziewczyna pójdzie w ślady znanych rodziców i również zwiąże się ze światem filmu.

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Maja Ostaszewska nie kryje dumy z syna. Franciszek jest już dorosły

Na scenie znakomicie czuje się za to jej starszy brat! Franciszek Englert kilka lat temu pojawił się u boku słynnej mamy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. W filmie "Zielona granica" zagrał niewielką rolę u boku mamy. Pojawił się również w produkcjach "Światłoczuła" oraz "Kobieta z...".

Pierworodny Ostaszewskiej świętuje właśnie swoje urodziny i z tej okazji aktorka opublikowała serię zdjęć i nagrań oraz wzruszające życzenia.

Ktoś bardzo specjalny ma dziś 19 urodziny! Synu, kocham Cię nieskończenie. Jestem z Ciebie bardzo dumna. Od lat konsekwentnie idziesz swoją drogą. Krok po kroku. Z pokorą i pasją. Inspiracji, dobrych, mądrych ludzi przy Tobie! To szczęście być Twoją mamą - napisała dumna aktorka.

Franciszek mimo pierwszych doświadczeń aktorskich skupia się obecnie na rozwoju innej pasji. Od pewnego czasu działa w zespole Enigma, a fragmentów jego twórczości można posłuchać na wrzuconych przez Maję Ostaszewską nagraniach.

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