Mężczyzna zniknął pod powierzchnią Narwi. Tragiczny finał poszukiwań 45-latka

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-04 13:53

Tragiczny finał poszukiwań 45-latka z Warszawy, który w niedzielne popołudnie zniknął pod powierzchnią Narwi. Mimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, mężczyzny nie udało się ocalić. W poniedziałek nurkowie odnaleźli jego ciało.

Policyjna łódź na rzece Narew. O tragicznych poszukiwaniach 45-latka przeczytasz na SE.
Autor: KPP w Pułtusku/ Materiały prasowe

45-latek zniknął pod powierzchnią Narwi

W niedzielę, 2 sierpnia, około godz. 15 do służb wpłynęła informacja o mężczyźnie, który zniknął pod powierzchnią wody w rzece Narew. Policjanci ustalili, że zaginionym jest 45-letni mieszkaniec Warszawy. - Z relacji świadków wynikało, że dwóch mężczyzn weszło do wody kilka metrów od brzegu. W pewnym momencie jeden z nich stracił grunt pod nogami i został porwany przez nurt rzeki - przekazała asp. Magdalena Bielińska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

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Tragiczny finał poszukiwań

Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkowo-poszukiwawczą. W działania zaangażowani byli policjanci oraz strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także ratownicy WOPR. Łodzie policyjne i strażackie do późnych godzin wieczornych przeszukiwały rzekę. W działaniach uczestniczyli również nurkowie Państwowej Straży Pożarnej z Makowa Mazowieckiego.

Po nocnej przerwie poszukiwania wznowiono w poniedziałkowy ranek. Niestety, po godz. 15 nadeszły smutne wieści. 45-latek nie żyje. Służby odnalazły jego ciało.

- Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, która pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności - poinformowała asp. Bielińska.

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