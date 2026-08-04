Influencerzy szturmują muzykę. Baron zabrał głos, ale szybko zakończył temat

Media społecznościowe zmieniły zasady gry w branży muzycznej. Dziś nie tylko wieloletnie doświadczenie i występy na scenie otwierają drzwi do kariery. Coraz częściej popularność w sieci staje się przepustką do świata muzyki. Influencerzy nagrywają single, występują na koncertach i próbują przekonać publiczność, że internetowa rozpoznawalność może iść w parze z talentem wokalnym.

Temat budzi jednak sporo emocji. Jedni uważają, że każdy ma prawo spróbować swoich sił w muzyce, inni zastanawiają się, czy popularność w sieci wystarczy, aby zostać prawdziwym artystą. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy Barona - gitarzystę zespołu Afromental i jednego z trenerów "The Voice of Poland".

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Baron ocenił śpiewających influencerów. Nie padła typowa odpowiedź

Rozmowa odbyła się w wyjątkowym momencie obok słynnego fotela trenera muzycznego show, w którym od lat oceniane są wokalne talenty i pomaga się uczestnikom rozwijać skrzydła. Nic więc dziwnego, że pytanie o śpiewających influencerów wydawało się idealnie pasować do miejsca, w którym padło.

"Super Express" zapytał muzyka: "Jakie wy macie podejście do śpiewających influencerów? Teraz jest ich wysyp" - usłyszał Baron.

Jego odpowiedź była jednak zaskakująca. Muzyk nie chciał wdawać się w długą dyskusję na ten temat.

Nie ma sensu o tym rozmawiać, bo jesteśmy w "The Voice of Poland". Masz tak zacny fotel, że aż szkoda strzępić jęzora na takie odpowiedzi - wyznał "Super Expressowi" Baron.

Trener jasno dał do zrozumienia, że w programie, którego głównym celem jest odkrywanie prawdziwych wokalnych talentów, najważniejsza jest muzyka i umiejętności uczestników. Nie chciał więc sprowadzać rozmowy do oceniania i komentowania internetowych trendów. Nie da się jednak ukryć, że zjawisko śpiewających influencerów na dobre zadomowiło się w show-biznesie.

Rozmawiała Julita Buczek

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Zobacz naszą galerię: Baron ocenił śpiewających influencerów. Nie padła typowa odpowiedź

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