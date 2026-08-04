Wesele Brzozowskiego nadal trwa! Czterodniowa zabawa wokalisty. "Jeszcze jesteśmy w hotelu"

Rafał Brzozowski zmienił stan cywilny. W minioną sobotę artysta złożył przysięgę małżeńską swojej ukochanej. Jego żoną została Helena, która legitymuje się podwójnym obywatelstwem i ma na koncie epizody muzyczne przed kamerami. W wydarzeniu, którego budżet rzekomo był bardzo wysoki, wzięło udział wiele gwiazd ze świata show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Justyna Steczkowska, Krzysztof Gojdź, bracia Mroczek i Małgorzata Tomaszewska.

Rafał Brzozowski przedłuża wesele z Heleną

Choć ceremonia odbyła się pod koniec tygodnia, świętowanie wcale się nie zakończyło. Redakcja Eski skontaktowała się z wokalistą we wtorek przed południem, aby przekazać mu serdeczne życzenia z okazji ślubu oraz podpytać o pierwsze wrażenia z małżeństwa. Rafał Brzozowski od razu zaznaczył, że z powodu natłoku zajęć nie jest w stanie prowadzić dłuższych dyskusji.

Wiesz co, nie mam jak pogadać, bo jesteśmy w trakcie takiego organizacyjnego [chaosu] tutaj - powiedział do telefonu.

Gwiazdor wyznał, że nadal przebywa w ośrodku, gdzie zorganizowano jego wielką uroczystość weselną.

Rafał Brzozowski spędza wtorek w hotelu z rodziną

Mimo że od soboty minęło już kilka dni, weselna atmosfera u nowożeńców nadal się unosi. Artysta w rozmowie z nami przyznał, że ciągle bawi się w ośrodku, gdzie zorganizowano uroczystość. Od pierwszych chwil po ślubie parze młodej niezmiennie asystuje najbliższa rodzina.

Jeszcze dzisiaj [spędzam czas] z rodziną... Mamy mnóstwo rzeczy tutaj do dopięcia. Goście dzisiaj wyjeżdżają, tak że naprawdę mamy trochę roboty - poinformował w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Muzyk dodał, że jego wolne dobiega końca i wkrótce wraca do swoich aktywności. We wtorek 6 sierpnia zjawi się na imprezie promującej jesienną ramówkę Polsatu, w związku ze swoim startem w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Dla wokalisty będzie to pierwsza wizyta na czerwonym dywanie w roli męża.

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele