Michał Szpak ocenił duet Steczkowskiej i Skolima. Padły mocne słowa!

Szpak powiedział, co myśli o Skolimie i Justynie Steczkowskiej. Będzie burza?

Justyna Steczkowska od lat udowadnia, że nie boi się eksperymentów. Wokalistka, która przez dekady budowała swoją pozycję jednej z najważniejszych polskich artystek, regularnie zaskakuje publiczność nowymi projektami. Jednym z nich był utwór nagrany ze Skolimem, królem muzyki latino, który podbił serca wielu słuchaczy. Ich współpraca od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie. Dla jednych było to świeże i nieoczywiste połączenie dwóch różnych światów muzycznych, dla innych - spore zaskoczenie ze względu na zupełnie odmienne wizerunki artystów.

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Szpak bez taryfy ulgowej o duecie, który podzielił fanów. Szczere słowa o Skolimie i Steczkowskiej

O ten głośny duet "Super Express" zapytał Michała Szpaka. Wokalista, który sam słynie z artystycznych eksperymentów i odważnych decyzji scenicznych, nie ukrywał, że takie połączenie nie jest bliskie jego muzycznej estetyce.

Artysta przyznał, że sam pomysł duetu Justyny Steczkowskiej i Skolima był dla niego czymś niespodziewanym. Michał Szpak zwrócił uwagę przede wszystkim na różnicę między artystycznym wizerunkiem Justyny Steczkowskiej a charakterem muzyki, którą reprezentuje Skolim. Jego zdaniem właśnie to sprawiło, że ich współpraca wywołała tak wiele komentarzy. Jednocześnie podkreślił, że każdy artysta ma prawo do własnych wyborów i kreowania swojej drogi.

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Myślę, że to nie jest gatunek muzyczny, który do mnie przemawia, więc raczej to nie wchodzi w grę. Jeśli chodzi o ich duet, jest to dla mnie zaskakujące. Nie trafiło to w moje poczucie i styl muzyczny, w jakim się odnajduje. Dla mnie to było kontrowersyjne w szczególności z wizerunkiem Justyny i tego, co przekazuje sobą jako kobieta. Każdy podejmuje takie decyzje, jakie kocha i odnajduje się w rzeczywistości, którą chce kreować po prostu - mówi nam Michał Szpak.

Justyna Steczkowska wcześniej w rozmowie z "Super Expressem" tłumaczyła, że współpraca ze Skolimem była muzycznym mezaliansem i jednorazowym projektem. Artystka zdradziła również, że planuje kolejne zaskakujące połączenia z innymi wykonawcami.

Michał Szpak odniósł się jednak także do kwestii jakości muzycznej takich projektów. Jego zdaniem przy dużych nazwiskach szczególnie ważne jest zachowanie poziomu artystycznego. Wokalista podkreślił, że w przypadku Justyny Steczkowskiej oczekiwania są szczególnie wysokie, ponieważ przez lata wypracowała sobie opinię artystki niezwykle dbającej o muzykę i sceniczne wykonania.

No rozumiem, tylko czasami właśnie ta praca na takiej prędce później ma odbicie właśnie w takich wykonach telewizyjnych, gdzie jest wszystko z playbacku. Uważam, że w przypadku takiej artystki jak ona, że to nie powinno się wydarzyć, bo ma swoją reputację, która głównie opiera się na tym, że zawsze podchodzi do rzeczy artystycznie - wyjawił nam Michał Szpak.

Rozmawiała Julita Buczek

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