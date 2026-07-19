Michał Szpak powalił wszystkich na kolana! Wystrzałowy wieczór na trasie "Lata z Radiem i Telewizją Polską"

"Lato z Radiem i Telewizją Polską": Michał Szpak zachwycił na wakacyjnej trasie

Od pierwszych minut było jasne, że będzie to jeden z tych wieczorów, które na długo pozostaną w pamięci publiczności. Dopisało wszystko – zarówno słoneczna aura, jak i fantastyczna energia zgromadzonych pod sceną widzów. Chełmska publiczność śpiewała razem z artystami, reagując entuzjastycznie na każdy kolejny występ.

Na scenie wystąpili przedstawiciele różnych pokoleń i muzycznych gatunków: Lanberry, Krzysztof Cugowski, Michał Szpak, Video, Big Cyc, IRA, Chłopcy z Placu Broni, De Mono, Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik oraz Papa D. Każdy z artystów wniósł do koncertu własny charakter i niepowtarzalną energię, tworząc widowisko, które przez kilka godzin utrzymywało publiczność w doskonałych nastrojach.

Jednym z najbardziej spektakularnych momentów wieczoru był występ Michała Szpaka. Wykonaniu utworu "Fire" towarzyszyły efektowne elementy pirotechniczne, które rozświetliły scenę i nadały koncertowi wyjątkowo widowiskowy charakter. To właśnie ten występ stał się jednym z najbardziej zapamiętanych momentów całego wydarzenia.

Michał zaśpiewał również kultowy utwór "Knockin' On Heaven's Door" z repertuaru Guns N’ Roses! Tym występem powalił wszystkich na kolana! W mediach społecznościowych zaroiło się od entuzjastycznych komentarzy.

Świetny! Nawet lepszy od Axla; Michał jest znakomity w każdej piosence; Niesamowity występ. Wokal wbijający w fotel; To jest Artysta, którego wykonania przeżywa się z zapartym tchem. Kochaaaam; Michał Szpak śpiewał i Chełm zamierał, słuchając z zapartym tchem - pisali zachwyceni widzowie.

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Chełm rozświetlił wakacyjną trasę "Lata z Radiem i Telewizją Polską"

Ogromne emocje wzbudziła również Małgorzata Ostrowska, której legendarne przeboje zostały odśpiewane przez publiczność niemal od pierwszej do ostatniej nuty. Wyjątkowo gorąco publiczność przyjęła także De Mono. Gdy ze sceny wybrzmiały pierwsze dźwięki przeboju "Kochać inaczej", Chełm śpiewał razem z zespołem, tworząc jeden z najbardziej wzruszających momentów koncertu.

Nie zabrakło również mocnych rockowych brzmień w wykonaniu IRA, energetycznych występów Big Cyca i Video, a także przebojów, które od lat towarzyszą polskim słuchaczom.

Szczególne owacje otrzymał również Krzysztof Cugowski – legenda polskiej sceny muzycznej, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego występ był jednym z najważniejszych punktów programu i kolejnym dowodem na to, że wielkie muzyczne osobowości niezmiennie potrafią budować wyjątkową więź z publicznością.Wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" nie zwalnia tempa. Już za tydzień muzyczne święto zawita do Grudziądza, gdzie na publiczność czekają kolejne koncertowe emocje, spotkania z gwiazdami i niezapomniana atmosfera letniej zabawy.

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