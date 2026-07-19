Patrycja Sokół nagle zniknęła ze sceny. Dziś sprzedaje kursy o duchowości za 65 tysięcy!

Patrycja Sokół: Od gwiazdy sceny do mentorki duchowości

Patrycja Sokół (44 l.) od dziecka związana była z muzyką. Tańczyła i śpiewała w Dziecięcym Zespole Pieśni i Tańca Varsovia, gdzie była solistką. Miała zaledwie dziewięć lat, gdy zaśpiewała utwór razem z Ryszardem Rynkowskim (74 l.). Jako nastolatka śpiewała w chórkach, a w 2012 roku postanowiła rozwijać karierę solową.

Polski show-biznes podbijała jako Pati Sokół. Zadebiutowała singlem "Woman's work", a w promującym piosenkę teledysku całowała się z Weroniką Rosati (42 l.). W teledysku do jej drugiego singla wystąpił Tomasz Kot (49 l.), a w kolejnym pojawił się Maciej Stuhr (51 l.). W 2014 roku ukazał się jej pierwszy album "Neverland", a razem z nim spektakl muzyczny o depresji, który przez dwa lata by wystawiany w teatrach w całym kraju. W tym samym roku Pati nagrała piosenkę do filmu "Miasto 44".

Punktem przełomowym w jej życiu był rok 2016. Po przeżytej chorobie postanowiła zmienić swoje życie. Gdy jej ciało odmówiło posłuszeństwa, zaczęła medytować. W tym celu udała się m.in. do Szwecji, Holandii, Rosji. Był Izrael, były Stany, Indie. Zaczęła interesować się filozofią tantry. Kilka lat temu w rozmowie z portalem WP Kobieta wyznała, że "sama stworzyła swoją chorobę". Medytacja, tantry pomogły jej znaleźć w życiu balans. W 2016 oficjalnie zmieniła swoje imię na Riya oznaczające "głos miłości".

W aśramie w Indiach uznano, że zmiana imienia pomoże mi w wyzdrowieniu, bo na poziomie energetycznym Pati łączy się z dziewczynką, która ma przeistoczyć się w kobietę. I zrobiłam to, zmieniłam imię. Nie było to łatwe, dostałam nową tożsamość, nowe dokumenty. Ceremonia zmiany imienia nie ma związku z żadną religią. To piękne przyjęcie, w którym jest się celebrowanym. Wszyscy byli ubrani na biało, ja też, i obsypywali mnie kwiatami - mówiła w wywiadzie.

Po odkryciu duchowości zaczęła pomagać innym i dziś prowadzi własne warsztaty. Działa jako autorka książek, wokalistka, motywatorka, mentorka oraz coach mentalny. "Spełniam wasze marzenia" - informuje na Instagramie. Dziś w jej działalności mniej jest tantry, a więcej Boga. Prężnie działa w social mediach. Na Instagramie obserwuje ją ponad 100 tyś osób. Riya Sokół niemal codziennie dzieli się ze swoimi obserwującymi różnymi przemyśleniami. Udaje jej się łączyć duchowość, magię, transformację, filozofię z wiarą w Boga. Jej wypowiedzi wielokrotnie wzbudzały kontrowersje.

Zobacz również: Wokalistka zachęca do miłości tantrycznej! "Genitalia męskie to słup światła"

Riya Sokół sprzedaje kursy za 65 tyś. W zamian obiecuje... nic

Sokół oferuje bezpłatne warsztaty, które z czasem mogą zmienić się w długofalowy mentoring. Za taką przyjemność trzeba jednak słono zapłacić - aż 65 tyś. złotych. Co ciekawe, nie oferuje żadnych rezultatów. Kilka miesięcy temu Riya gościła w podcaście "Matcha Talks". Prowadząca program, psycholog Julia Izmalkowa, próbowała dowiedzieć się, jakie efekty obiecuje mentorka. Odpowiedź zadziwia.

Nic nie obiecuję. Kompletnie nic. Na tym polega mentoring - stwierdziła szczerze Sokół. Czyli ktoś płaci 65 tys. w zamian za obietnicę "nic"? - dopytywała prowadząca. To nie jest obietnica nic, bo tam trafiają osoby, które mnie już znają, bardzo dużo przeżyły i które mają doświadczenie swoje własne i które wiedzą, czego mają się spodziewać po mnie. [...] One się nie pytają mnie o żadną obietnicę. Jak one by do mnie przyszły i powiedziały: "Co mi możesz obiecać?", to może bym się nad tym pochyliła, ale ja nigdy nie usłyszałam takiego pytania - podsumowała Riya.

Jej słowa wywołały ogromne zamieszanie, a sama zainteresowana broniła się, że podczas rozmowy czuła się "striggerowana". Stwierdziła, że prowadzącej nie chodziło o rozmowę, ale "zrobienie dramy". Zarzuciła również Izmalkowskiej dwulicowość. Krytyka internautów i słaby odbiór rozmowy nie zmienił jednak nastawienia trenerki duchowości. Nadal aktywnie działa nie tylko w sieci. Niedawno obchodziła nawet 5-lecie swojej działalności.

Drogi Boże. Dziękuję za ten zaszczyt prowadzenia biznesu moich marzeń. Dziękuję że mogę wpływać na życie ludzi. Dziękuję za najpiękniejsze wynagrodzenie jakim jest WIDZIEĆ ICH W WOLNOŚCI. Spełnionych. Sprawczych. Dziękuję że mnie wybrałeś do tej pracy. I obiecuję stawiać się kolejne 5, 10, 50 lat. Dopóki nie braknie mi sił - obiecywała.

Co więcej, Riya Sokół zdecydowała się podnieść cenę kontrowersyjnego kursu z 65 do 77 tysięcy!

Zobacz również: Polska artystka miała proroczy sen o Meghan Markle i księciu Harrym! Szokująca treść wizji